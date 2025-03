Blanca Millán, jugadora del Baxi Ferrol: "Nos hemos ganado el respeto de todos los equipos"

Blanca Millán, jugadora del Baxi Ferrol, aseguró, en la previa al histórico partido de Eurocup ante el Asvel de Lyon, que todo el equipo tiene muchas ganas de jugar las semifinales. Además, agradeció el apoyo de la afición que va a volver a llenar A Malata y al club por todo lo que está haciendo por el baloncesto femenino.

"Tengo pocos nervios. Las cosas del baloncesto no me suelen dar nervios, pero es verdad que tenemos muchas ganas de jugar. Es un partido histórico. Hemos perdido sólo un encuentro en esta competición. Entonces, todas lo afrontamos con mucha ilusión y a competir al máximo", indicó Millán respecto al gran evento de la semana en Ferrol.

Asimismo, la alero explicó que tienen por delante un partido muy complicado, pero que eso les genera más ilusión por seguir rompiendo barreras. "Obviamente perder un solo partido ayuda porque cuanto más ganas, más quieres hacerlo. Eso te da más energía. Sabemos que es un equipo difícil, muy duro, muy físico y que está compitiendo muy bien, pero una cosa no quita la otra. Tenemos mucha ilusión. Jugar en A Malata siempre ayuda", dijo.

Y es que por segunda semana consecutiva, el recinto ferrolano no va a tener localidades libres para poder disfrutar de las 'semis' de la Eurocup. Esta situación es algo que le provoca sentimientos muy bonitos. "Ver un pabellón lleno, siendo baloncesto femenino, que se ve en pocos sitios, emociona. La ciudad está involucrada y el club está haciendo todo lo que puede y más para que eso pase. Dos jueves seguidos sin entradas. Estamos superagradecidas por el apoyo que nos están dando", aseveró.

"Creo que una vez que estás jugando no eres consciente de lo que estás viviendo. Cuando acabas y ves el partido, la gente, la 'fanzone', todo lo que hay alrededor del partido es muy especial. Sobre todo, al ser gallega, emociona que toda la ciudad se esté involucrando", comentó Blanca Millán respecto a lo que siente cuando está en pista con tantas personas animando.

"Es difícil asimilarlo, tantas cosas, pero sabemos que es histórico. Al final, no te puedes salir del camino. Eres consciente de todo lo que está pasando alrededor, pero el foco está en el baloncesto y en los partidos. Como el día a día no cambia, sea histórico o no, te das cuenta cuando pasan las cosas. Sí que está siendo algo especial y que hacía tiempo que no pasaba, pero no hay que perder la concentración en lo que queremos que es seguir ganando partidos", apuntó sobre las posibles distracciones que puede sufrir el Uni.

"El partido lo veo repetido mil veces, cada vez que jugamos. En Twitter veo muchos vídeos. Después hablamos entre nosotras y decimos que el pabellón estaba lleno. En el momento no te das cuenta. Cuando estás dentro de las líneas, no escuchas el ruido. Cuando acaba el partido, por ejemplo, que nos ponen la música, está todo el mundo de pie con las bufandas, es cuando te das cuenta de que el pabellón está lleno y te está apoyando. Estás moviendo a la ciudad entera para que te vengan a animar. Es superespecial y estamos muy agradecidas", agregó Blanca Millán.

Un rival muy duro

Respecto al encuentro que jugarán mañana ante el conjunto francés, la santiaguesa señaló que es un rival muy complicado, ya que tiene una plantilla con mucho talento. "Creo que el Asvel Lyon es un equipo que juega muchas posesiones, son muy rápidas y muy físicas. Tienen jugadoras en todas las posiciones. Su cinco es diferencial. Vienen a jugar por lo mismo que nosotras, que es llegar a una final, y sabemos que van a venir con todo. Van a competir y va a ser un partido muy duro", indicó y añadió que "no hay miedo porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Nosotras jugamos muy bien y eso va a favor. Vamos a competir al máximo. Nuestra filosofía es salir al cien por cien, dando igual como vaya el partido. Tenemos muchas ganas y a ver qué pasa", argumentó.

De igual manera, habló sobre todo el recorrido que tuvo el Baxi Ferrol en la Eurocup. "Creo que nadie contaba con que llegásemos a dónde estamos. Nadie contaba con que pasásemos la previa en Battipaglia. Eso te quita presión. Nos lo estamos pasando muy bien y estamos compitiendo muy bien. Todo el mundo quiere más y eso ayuda. Obviamente, un equipo como el Lyon es un club hecho para ganar la competición. Nosotras no. Es un premio y una recompensa a los partidos que estamos haciendo tanto en liga como en Europa. Estamos aquí para disfrutarlo y competir hasta el final", arguyó la alero.

En la misma línea, aseguró que tiene que jugar como saben para intentar ganar y que no se sienten infravaloradas por sus rivales debido a todo lo que han conseguido en esta campaña mágica. "Creo que nos hemos ganado el respeto de todas. Hemos ganado a equipos como el Galatasaray, que aspiraba a llegar hasta aquí. El respeto del rival lo tenemos seguro y por eso estamos tranquilas. Vamos a hacer nuestro juego, a hacer lo que hacemos todos los días y enseñar lo que entrenamos y nuestra filosofía", dijo Millán.

Además, indicó que ya se midieron a un oponente parecido la semana pasada, aunque ese tenía mucha más calidad porque tiene una plantilla para ganar la Euroliga. "Valencia es un buen ejemplo de lo que nos podemos esperar. Es un equipo que corre muy bien al contraataque, jugadoras que tienen muchos puntos. En el uno generan mucho, su alero es diferencial. Sus tiros de tres son claves y el rebote también", argumentó.

En este sentido, destacó a Dominique Malonga, una pívot que es la integrante del Asvel que más daño les puede hacer debido a su calidad. "Malonga está haciendo unos números impresionantes. Es un jugadora muy grande, muy móvil y que tiene mucho talento. Está siendo muy bien utilizada. Hay que tener cuidado con ella", zanjó la jugadora del Baxi Ferrol.