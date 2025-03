El Baxi Ferrol, a punto de llenar A Malata por segunda semana consecutiva

Una noche histórica, merece un lleno histórico. Los hinchas del Baxi Ferrol parece que son muy conscientes de la oportunidad única que pueden vivir este jueves en la semifinales de la Eurocup ante el Asvel de Lyon (20.00 horas) y se han propuesto llenar A Malata por segunda semana consecutiva. A falta de dos días para el encuentro, apenas queda un centenar de entradas, por lo que se prevé un nuevo “sold out” en el pabellón ferrolano.



“El apoyo de la afición es increíble. Ha vuelto a demostrar que Ferrol es un sitio de baloncesto porque apenas quedan 124entradas para el jueves y creo que se va a colgar el ‘no hay billetes’, lo que dice mucho de nuestra gente”, apuntó el presidente del Uni, Santi Rey.



Además, para incentivar aún más ese apoyo al equipo, el club organizará una nueva “fanzone” en la que volverá a haber música y juegos desde las 17.00 horas hasta poco antes del comienzo del duelo. Cuando éste acabe, habrá una actuación para amenizar la noche a cargo de “Los Alcántara”.



De esta forma, el Baxi cerrará catorce días en los que Ferrol se convirtió en el epicentro del baloncesto nacional. Porque no sólo es el único equipo español en avanzar de ronda, sino que el pasado sábado recibió al líder de la Liga Femenina Endesa, el Valencia Basket.

Más apoyo

Pero no sólo la afición se está volcando con el equipo, sino que la Deputación de A Coruña anunció que reforzó su compromiso con el equipo ferrolano a través de un convenio de colaboración que destina 70.000 euros al club para apoyar su trabajo. De hecho, el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, acudió a un entrenamiento para dar ánimos a las jugadoras y al cuerpo técnico de cara a este duelo europeo.



“A traxectoria do Baxi Ferrol nesta Eurocup está a demostrar que o deporte feminino galego ten capacidade para competir ao máis alto nivel e seguir facendo historia. O vindeiro enfrontamento co Lyon, co primeiro partido este mesmo xoves, suporá un novo desafío para o equipo, que xa conta co recoñecemento de toda a afección e co apoio decidido da Deputación”, dijo Formoso.



A su vez, el presidente también destacó la importancia de Baxi Ferrol a la hora de promocionar el baloncesto femenino y el deporte base. “O traballo deste club é un exemplo de como o esforzo, a paixón e o talento poden situar un equipo galego na elite do baloncesto continental”, finalizó.



De igual manera, el presidente del Uni agradeció ese apoyo de la institución porque les ayudará a sufragar los gastos de la eliminatoria.