El Baxi Ferrol y su nueva hazaña: Remontar los once puntos al Spar Girona

Once puntos. Esa es la diferencia que tratará de remontar el Baxi Ferrol ante el Spar Girona en el Pavelló Municipal Fontajau (18.10 horas) y así continuar con su sueño de pasar a las semifinales de los playoffs de la Liga Femenina Endesa, una ronda que sólo alcanzó dos veces en su historia y a la que espera volver a llegar para redondear esta temporada histórica.



No será fácil reducir esa diferencia puesto que se enfrenta al campeón de la liga regular y, aunque perdió tres de sus activos más importantes –Chloe Bibby, Natasha Mack y Migna Touré–, sigue siendo uno de los mejores equipos. No sólo del panorama nacional, sino también a nivel continental. Con todo, el vestuario ferrolano confía plenamente en hacerlo, ya que como dijo la capitana, Àngela Mataix, “hemos remontado cosas peores, así que la esperanza no la vamos a perder”. Para tratar de vencer, el Uni deberá desplegar su mejor versión, aquella que le permitió derribar todas las puertas y muros que se pusieron delante. No sólo en la Liga Femenina Endesa, sino en la Eurocup, lo que le permitió llegar a la final.



Las jugadoras dirigidas por Lino López deberán tomar como ejemplo algunas de las increíbles remontadas que protagonizan en este torneo europeo como levantar 18 puntos en apenas nueve minutos ante el DVTK para meterse en semifinales. En ellas, también hicieron algo parecido contra el Asvel Lyon en A Malata, cuando llegaron a ir perdiendo 0-9 en el primer cuarto para acabar ganando por 31 tantos tras una auténtica exhibición.



Pero no sólo se puede fijar en estos dos encuentros, sino en el que disputó su rival más reconocido, el Perfumerías Avenida, esta temporada en el pabellón catalán. El conjunto salmantino fue el único equipo que esta temporada logró ganar por más de once puntos de diferencia al Girona en su feudo. Esto lo consiguió a base de un gran primer cuarto en el que salió mucho mejor que su rival y fue capaz de contener la explosión ofensiva de un Girona, que sumó su peor anotación de la temporada al quedarse por debajo de las 60 unidades (58-71). Precisamente, la defensa es una de las facetas más características del Uni. A través de ella, ahogan al rival y eso les permite castigarlo duramente en ataque, ya que no encuentran esa frescura para detener el juego alegre y vistoso del cuadro de Lino López.



Con todo, en el encuentro que disputaron en A Malata el pasado jueves, las piernas pesaron mucho al principio y eso lo aprovechó el Girona para construir su ventaja. En cambio, en cuanto ajustaron, las catalanas tuvieron muchas más dificultades. Eso provocó que bajasen notablemente unos porcentajes que fueron soberbios, ya que acabaron el partido con un 53% de acierto en tiros de dos y un 55% en triples. Pero los de la primera mitad fueron aún más escandalosos debido a que anotaron siete de los nueve triples que intentaron. Todo ellos a pesar de estar bien punteados y algunos ser al límite de la posesión. Si consiguen reducir más el acierto del cuadro de Roberto Iñiguez y aumentar el suyo –apenas marcaron un 22% de los tiros que intentaron desde la larga distancia–, el partido podrá coger el color que quiere el Uni y los casi veinte seguidores ferrolanos que se desplazarán para presenciar este encuentro.

Especial vigilancia



En el primer combate de este partido de ochenta minutos, Roberto Iñiguez fue capaz de desactivar al faro del Baxi, la capitana Àngela Mataix. La de Onil apenas tuvo tiempo para pensar y dirigir como ella sabe. Eso le molestó por lo que esta segunda contienda, va a salir con ánimos renovados y no va a pensar en la excesiva carga de minutos que tiene para tratar de que su equipo consiga una nueva machada.



De igual manera, lo harán Blanca Millán, quien brilló en la ida con sus 16 puntos en apenas 23 minutos, o Julie Pospíšilová, que anotó 12 tantos, repartió tres asistencias y capturó siete rebotes. Entre ellas y el resto de la plantilla quieren paliar la baja de Noa Morro –sufre una rotura muscular– y así poder competir al mismo nivel de intensidad y dureza que unas jugadoras gerundenses que se vieron beneficiadas, en varias acciones, por los tres árbitros del encuentro.



El Baxi, por su parte, deberá prestar especialmente atención a tres jugadoras: Imani Tate, Carolina Guerrero y Borislava Hristova. Este trío, que acabó con 14 puntos anotados cada una, levantó dolores de cabeza al cuadro de Lino López. No sólo por su efectividad, sino por todo lo que generaron. Una de las más beneficiadas fue una Ainhoa López, que si bien no jugó mucho durante la temporada, fue un factor decisivo desde el banquillo.



Con todo, el Uni no se tiene que concentrar sólo en ellas, sino que tiene que atender al colectivo. Procurar que hagan lanzamientos forzados, que no puedan correr y sobre todo, que no tengan el control del balón. Si consiguen hacer todo eso, seguramente tengan posibilidades de llevarse el partido y hacerlo por más de esos once puntos de desventaja.