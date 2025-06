Desde lo alto de la chimenea de As Pontes se siente la “felicidad absoluta”

Corría 1975. Desafiando al régimen franquista, José Luis Muruzábal y Miguel Ángel Domínguez Bolaños treparon la chimenea de As Pontes en acto de protesta, 360 metros de escalada y 36 horas en la cima para denunciar la situación de los obreros de la construcción térmica. 1.200 hombres fueron despedidos por las empresas auxiliares del sector.



La localidad luce desde el pasado sábado un nuevo mural en el que se recuerdan los sucesos de aquel año y que, capricho del destino, ha sido realizado por el hijo del primero, de Muruzábal –fallecido hace una década–, el artista Yoseba Mp.



Bolaños estuvo allí, un sábado en el que se echaba la vista atrás, medio siglo para ser exactos.

¿Qué se siente a 360 metros de altura?



Pues mira, la verdad es que estos días he podido recordarlo. Queda muy lejos, son 50 años, y la verdad es que te puedo decir que fue una felicidad absoluta. El problema, verdaderamente cuando lo pasamos mal, fue en la ascensión. El plan era subir en montacargas pero tuvimos que hacerlo por unas escaleras a oscuras.

¿A qué se enfrentaban los trabajadores?



Éramos una mano de obra repartida por toda la zona, veníamos de muchos sitios, y en el momento que nos cerraron la central térmica, que era donde nos reuníamos, nos crearon un problema tremendo. Prácticamente no podíamos comunicarnos, quedamos reducidos, nos aislaron.

¿Cómo toman la decisión de tomar la chimenea?



Bueno, fue una conclusión a la que llegamos. Era prácticamente una salida obligada. Fue la más catastrófica de las soluciones, decidida de manera colectiva, que nos permitía recuperar la unidad. La intención de las empresas, así me lo manifestó el jefe de obra de Duro Felguera, era acabar con la vanguardia y despedirla, sin ceder un milímetro. Además, nos permitió divulgar la lucha fuera de As Pontes gracias a los medios de comunicación.

Usted no se pensó dos veces lo de ser uno de los que subieron.



Fue decisión del seno de lo que era Comisiones Obreras. Después de analizar la situación en la que estábamos teníamos que hacer una acción contundente. Yo tenía la experiencia, venía de Valladolid huido, allí me perseguía la policía. Sabía lo que era un encierro como el que hicimos en As Pontes. La chimenea, además, nos echaba una mano, allí éramos bastante potentes. Entonces no había unidades como los GEO. El régimen, en el fondo, estaba muy débil, lo vimos. No sé cuántos artículos del código penal infringimos, nos podrían haber mandado a la cárcel 15 años.

Se iniciaron negociaciones, se reincorporaron despidos. ¿Muruzábal y usted?



Nosotros vimos enseguida mucho temor, ya desde que tratamos con la Guardia Civil. No iban a subir, no tenían las capacidades y nosotros dijimos desde el primer momento que voluntariamente no íbamos a bajar. Aún así, tampoco hubo resitencia violenta. Al cabo de un par de días habíamos conseguido cobertura efectuamos un repliegue ordenado. En ese momento nos llevaron ante un juez que estaba muy nervioso y nos podrían haber acusado pero no pasó nada de eso. Al día siguiente volvimos a la asamblea.

Ahí llegó la prisión.



Nos mandaron a la cárcel un mes. Nos pusieron una sanción económica y como no llevábamos encima para pagarlo, acabamos en prisión. Pero nos podrían haber mandado a un balneario, porque lo que querían era quitarnos de en medio, de la dirección de la huelga. Su miedo era que se repitiesen los sucesos de 1972.

Nacido en Zamora y viviendo en Barcelona, hombre de moverse. ¿Qué sintió al volver a As Pontes y ver que se ha puesto en valor esta parte de la historia?



Pues, la verdad, en un primer momento fue algo muy inesperado, pero realmente emotivo. Me han caído encima 50 años pero lo he vivido de otra manera. Me ha sorprendido gratamente que la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes, muy plural, haya planteado el incorporar al acervo común una movilización obrera de aquellas características como una cuestión tan natural. Pero sin duda, el momento más emocionante ha sido ahora, al volver a Barcelona y que me digan que los niños y niñas están haciendo dibujos sobre esto. Estoy muy agradecido al pueblo pontés.