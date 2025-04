El Baxi Ferrol buscará la épica en Girona (60-71)

El Baxi Ferrol no puede con el acierto exterior del Spar Girona y se jugará su futuro en los playoffs en el partido de vuelta que se disputará este domingo en Fontajau (60-71).



Quizá por la carga de emoción de jugar otro playoff de liga o por medirse al primer clasificado de la fase regular, pero lo cierto es que el Uni no empezó nada acertado el encuentro. Falló sus primeros cuatro lanzamientos, mientras que el Girona, apoyado en Imani Tate y Borislova Hristova, rápidamente tomó ventaja en el marcador con un 0-9 de salida. Lino López lo paró rápidamente para ajustar en defensa y en ataque buscar la mejor solución para anotar.



A la salida del tiempo muerto la puntería local se asomó tímidamente con un triple de Claire Melia y una canasta de Moira Joiner. Sin embargo, eran minucias comparadas con la enorme efectividad del conjunto visitante, que apenas fallaba tanto debajo del aro como desde la larga distancia. En esta tesitura, tanto Hristova como Carolina Guerrero se sintieron muy cómodas y estiraron la ventaja hasta los doce puntos (5-17).



El Baxi trató, por medio de un 2+1 de Blanca Millán, volver a meterse en el encuentro. Pero no encontraba esa chispa que le caracteriza. Le pesaban mucho las piernas debido a los casi cincuenta partidos que lleva disputados. Aun así, no se iba a rendir tan fácil, pero en este cuarto iba a ser muy complicado remontar debido al 70% en tiros de dos y el 50% en triples con los que el cuadro de Roberto Iñiguez cerró este acto inicial (10-25).



El segundo arrancó con algo más de igualdad debido a que las catalanas bajaron su acierto y las ferrolanas recuperaron el suyo. De ello se encargaron Alba Sánchez-Ramos, con cinco puntos casi seguidos) y Jori Davis, que dejaron en nada los intentos de Guerrero por conservar la renta (19-31). El técnico visitante paró el partido porque no le gustó un pelo el rumbo que cogió el encuentro. Su instinto le funcionó porque el Baxi, con esa pausa, rebajó un poco su euforia. En parte por él y la otra por los triples que clavaron Tate y Ainhoa López, que fueron dagas directamente al corazón (21-39).



Lino López volvió a detener el encuentro para que las suyas descansasen, se relajasen y saliesen con mucha más energía. Y así lo hicieron. Joiner y Melia asumieron los galones y comenzaron, poco a poco, a recortar la distancia (26-40). A ellas se le unió una inspirada Millán, que estaba siendo de los más destacable del equipo en ataque. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano porque el enorme acierto exterior del Girona –llegó al entretiempo con 7 de 9 en triples– frustraron cualquier intento de remontada por parte de la escuadra local (31-45).



El Uni, fiel a su estilo, siguió trabajando para conseguir reducir esa desventaja y así poder luchar en la segunda mitad, pero un arbitraje muy permisivo, que encendió sobremanera a A Malata, y su falta de acierto lo impidieron (33-47). Con todo, todos los espectadores que acudieron al pabellón ferrolano confiaban en la remontada.

Creer hasta el final



Y así se lo hizo saber nada más comenzar el segundo tiempo. Las más de dos mil gargantas comenzaron a animar como nunca a un Uni que se lo empezó a creer. Primero fue y poner al Baxi a sólo nueve puntos (41-49).



Y esa desventaja aún se redujo más con una canasta de Mataix, pero cuando peor estaban volvió el acierto exterior del Girona y la ayuda arbitral. El trío formado por Enrique Miguel López, Jorge Baena y Pablo Rodríguez comenzaron a sancionar "faltitas" al Baxi, mientras que al cuadro visitante le permitían pegar todo lo que querían. Eso enfadó todavía más al público de A Malata que comenzó a entonar el clásico “Manos arriba, esto es un atraco” (43-52).



Sin embargo, el partido había cambiado y no para los intereses ferrolanos porque Guerrero se volvió a activar y con dos grandísimas acciones –una bandeja y un triple cuando se acababa la posesión– propiciaron que la renta creciese nuevamente hasta los catorce puntos (43-57), lo que obligó a Lino a parar nuevamente el encuentro.



A la vuelta, para sorpresa de todos, los colegiados señalaron la primera falta visitante cuando restaba un minuto para el final del cuarto. Eso lo aprovechó Alba Sánchez-Ramos para limar ligeramente la diferencia antes de entrar en el acto definitivo (45-57).



En él, Blanca Millán entró como un ciclón. La santiaguesa anotó un triple y un 2+1 para volver a meter a su equipo en la contienda y hacer soñar a una afición entregada (51-57). Klara Lundquist y Tate trataron de apagar las llamas, pero apareció Carlota Menéndez para avivar ese fuego que ardía cada vez con más intensidad (56-62).

Roberto Iñiguez paró el encuentro. Quería reajustar y tranquilizar a las suyas. Y otra vez le volvió a funcionar porque sus pupilas consiguieron un parcial de 0-6 para devolver la calma al encuentro. Lino López no tardó ni un segundo y replicó a su homólogo. Con todo, a él no le funcionó tan bien porque Hristova tomó las riendas y machacó el aro (56-71).

Nuevamente apareció Millán para tratar de conseguir una remontada casi imposible. Y así fue. Todavía quedan 40 minutos en los que el Baxi Ferrol tratará de buscar la épica y pasar de ronda (60-71).