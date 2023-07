Alicia Barreiro: “Para nada me esperaba que me llamaran; fue una sorpresa”

Alicia Barreiro atraviesa su mejor momento deportivo. La a-tleta del Ría Ferrol-Concepción Arenal ha alcanzado esta temporada un nivel competitivo alto que no ha pasado desapercibido para nadie, tampoco, por supuesto, para la Federación Española de Atletismo, que la ha convocado para participar en el Encuentro Internacional Portugal-España que se disputará en Leiría el próximo miércoles. Su plata (con una marca de 56.30) en los 400 metros lisos en el Campeonato de España sub 18 celebrado en Gijón el pasado fin de semana le ha abierto una puerta, la más deseada. Es esta, por lo tanto, su primera internacionalidad y no puede estar más contenta.



“No me lo esperaba para nada. Llegué al campeonato con la marca que llevaba, sexta entre las participantes y sabiendo que estábamos bien, pero de ahí a que me pudieran convocar ni se me pasaba por la cabeza”, señala. Reconoce, de hecho, que no pensó en ningún momento que pudiese subirse al podio de Gijón, “No, no. Yo salí muy concentrada porque estábamos todas las niñas igual y todas teníamos las mismas posibilidades y la verdad es que no me di cuenta hasta que llegué a meta y lo vi... Y no me lo podía creer”, asegura, “para mí fue una sorpresa”.



Barreiro es una apasionada del atletismo, pero comenta que llegó a este deporte “un poco por casualidad: se apuntó mi hermana, éramos muy pequeñas, nos gustó porque era como un juego y seguí porque me enganchó”. Llegó al tartán de A Malata hace una década, cuando tenía seis años. Y desde entonces... Su internacionalidad es, por lo tanto, la recompensa a todo el esfuerzo y las horas de trabajo. “Entrenamos una media de dos horas entre cinco y seis días a la semana”, comenta.



Alicia competirá en los 400 lisos, su especialidad –junto con las vallas en la misma distancia–, aunque su trayectoria desde su primera toma de contacto ha sido variada. “Al principio, pues haces un poco de todo, pero cuando empecé con Marcelino a tomármelo más en serio probé en 300, 600... Y el año pasado también el 800. Este año también probé con las vallas”, explica la atleta ferrolana.



La atleta del Ría se prepara ahora para representar a la Federación Española en Portugal, algo que no acaba de creerse. “Es que todavía no lo asimilé bien, voy a llegar allí sin ser consciente de dónde estoy... Voy a disfrutarlo”, afirma.

Marcelino Crespo: “Es una chica muy trabajadora”

No escatima elogios el entrenador de Alicia Barreiro en el Ría Ferrol-Concepción Arenal, Marcelino Crespo, hacia su alumna. El preparador considera que su pupila tiene todas las virtudes necesarias en deportistas que han alcanzado un nivel interesante. “Lo mejor que tiene”, explicaba ayer, “es su constancia en el trabajo y en el esfuerzo, y lo disciplinada que es en los entrenamientos. Siempre está dispuesta a escuchar y a aprender”, comenta Crespo, que además de destacar su “calidad humana”, resalta también que es “buenísima atleta”.