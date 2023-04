Álex López: "Lo más importante es ser nosotros mismos"

Veinte años después de su debut con el primer equipo del Racing, precisamente contra el Deportivo (en un trofeo Concepción Arenal), Álex López vivirá el domingo en A Malata un nuevo derbi provincial. Han pasado cuatro lustros y dos categorías separaban a ambos equipos: el ferrolano acababa de descender a Segunda B y el conjunto blanquiazul era uno de los mejores de Primera.



Dos décadas después se vuelven a ver, pero no en un torneo, sino en una misma categoría, la tercera del fútbol español, y lo hacen, además, en una situación clasificatoria muy pareja (los coruñeses tienen dos puntos más... en un partido más) a falta de siete jornadas para el final de la liga, ambos en puestos de playoff y todavía con opciones de acceder al liderato y, por lo tanto, de subir a Segunda directamente.



“Tenemos muchas ganas de que llegue el partido porque sabemos que va a haber un ambiente espectacular”, señaló ayer el jugador del Racing, que aseguró que “no tenía dudas de que la gente de Ferrolterra iba a responder. Ojalá les podamos regalar un buen partido y una victoria”.



El del Deportivo no es un partido más. “Vale tres puntos como el resto, pero es especial, es un derbi y, por lo tanto, un partido de los que gusta jugar”, indica. Para el medio racinguista, el encuentro tiene un plus de emotividad por ser el equipo contra el que debutó con el Racing siendo cadete. “Imagina un niño de 15 años debutando con su equipo contra jugadores como aquéllos, pero ahora, veinte años después, nos enfrentamos en una categoría, con la oportunidad de jugar de tú a tú y por un objetivo muy bonito”, señala.



Para Manu Justo, máximo goleador del Racing (diez tantos), será su primer derbi provincial en A Malata y ayer se mostraba sorprendido por la rapidez con la que se vendieron todas las entradas. “Es espectacular, va a haber un muy buen ambiente e intentaremos responder con las mismas ganas que tiene la afición”, dijo.

Claves

En un derbi, aunque haya diferencias clasificatorias –que no es el caso– las fuerzas se igualan. “Es fútbol, no sabes lo que puede pasar”, afirma Álex López, “lo importante es salir concentrados y con la convicción de conseguir la victoria”. “Esta liga”, ratifica el “pichichi” verde, “es muy igualada y, si no estás al 100% y das lo mejor, no ganas un partido”.



López, por su parte, recuerda que el Deportivo “es un equipazo, con jugadores de categoría superior”, por lo que derrotarlo “va a ser muy difícil”. El conjunto de Óscar Cano se ha reforzado con respecto a la primera vuelta. Es el caso de Lucas Pérez, llegado en el mercado invernal. “Es un jugador de Primera que, lógicamente, mejora a cualquier equipo”, explicaba ayer antes de advertir de que “esta es una categoría muy difícil, no es tan sencillo como parece desde fuera, y se está viendo que a todos nos cuesta mucho”.



Para el capitán del Racing, lo más importante para afrontar el partido es “ser nosotros mismos, intentar aprovechar nuestras virtudes y que ellos no se sientan cómodos”. Con todo, Álex López reconoce que de poco vale hacer pronósticos en un derbi. “Por experiencia propia sé que son casi siempre igualados, sin muchas ocasiones y juego y que suelen decidirse por detalles”. Ahí, en los detalles, está el “quid”.