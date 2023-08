Álex López: “La idea es seguir creciendo”

Ya está el Racing inmerso en la cuenta atrás para el comienzo del campeonato liguero de Segunda. Será este sábado en Elche, cuando el equipo ferrolano plasme sobre el terreno de juego del Martínez Varlero su retorno al fútbol profesional español, algo para lo que el capitán racinguista, Álex López, asegura ver a su equipo “muy bien, con ganas de empezar y de mostrar lo que somos capaces de hacer”.

Llega el conjunto de la ciudad naval a la útima semana de trabajo tras una pretemporada que, como explica el centrocampista ferrolano, ha servido sobre todo para coger sensaciones y adaptarse a lo que físicamente le va a exigir. También para que los futbolistas que acaban de llegar se vayan adaptando al Ferrol y al Racing. “Entre todos tenemos que conseguir que haya el contexto idóneo para que cada jugador sea capaz de dar su mejor versión”, dice López antes de destacar que “el vestuario sigue siendo

fuerte y estando unido, que es una de las virtudes que tiene ahora mismo”.

Estabilización

El futbolista ferrolano tiene claro que “lo más importante es estabilizar a este club en el fútbol profesional”. A partir de ahí, Álex López apunta que “el objetivo es seguir creciendo, mejorando en todo”. Y para alcanzar eso, a su juicio, “en el día a día vamos a ser muy ambiciosos y en los partidos vamos a competir contra cualquier rival que tengamos”.



Para eso, la exigencia que hay en la plantilla debe hacer al Racing mejor cada jornada. “Todos estamos aquí para ayudar y en el día a día tenemos que ofrecer nuestra mejor versión, porque eso al final repercute el fin de semana en el colectivo”, dice antes de apuntar que “hay que aprovecharlo todo, porque venimos de una dinámica muy positiva”.



En su caso particular, además, la cantidad de futbolistas que hay para el centro del campo –a la continuidad de Fran Manzanara y Bernal se sumaron las llegadas de Josep Señé, Chuca o Iker Losada– hace que vaya a tener más exigencia a la hora de jugar. “Llevo toda mi carrera con mucha competencia y al final termino jugando muchos partidos”, recuerda el jugador ferrolano que, además,indica que “este año me toca ser capitán y eso es un plus de responsabilidad, más de la que ya tenía por el hecho de ser ferrolano”.