Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: “La situación es crítica, pero no vamos bajar la bandera”

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing, aseguró que su equipo está “en una situación crítica, pero no va a bajar la bandera”. Además, se mostró molesto con las decisiones del colegiado por el penalti señalado en contra y el que no le pitaron a favor.



“Esta situación sólo se supera con trabajo. No hay una varita mágica para sacar esto. Hay que ser un equipo, competir y que vengan los resultados porque estoy seguro de que van a venir. Creo que estamos mejorando día a día”, apuntó el técnico asturiano.



Sin embargo, esa mejora no llegó para ganar a un rival directo como el Burgos, aunque es cierto que lo sometieron durante buena parte de la segunda mitad, pero sin generar excesivo peligro. Respecto a esto, el preparador comentó que su equipo jugó bien.



“Creo que el Racing jugó un buen partido para ganar. Dentro de lo que es el juego ha tenido mucho contenido. Hemos tenido mucha posesión de balón, iniciativa, ocasiones, pero no las hemos finalizado. Hemos hundido al rival en el segundo tiempo, estuvo muy incómodo”, aseguró.



En cuanto a las dos acciones polémicas del encuentro, Menéndez aseguró que no les han favorecido en ninguna y que es un castigo muy severo para sus jugadores.



“Hemos perdido por un penalti que el día del Córdoba no nos pitaron. Eso es darle mucha ventaja al rival”, indicó y añadió que “me refiero poco a las decisiones arbitrales, pero nos estamos encontrando con pocas cosas a favor. Manda repetir el penalti porque lo avisa el VAR y está mucho rato mirándolo. Si está tanto tiempo es porque no lo tiene claro. No es excusa, pero acabó siendo determinante”, insistió.



Asimismo, el asturiano habló sobre el enfado de los hinchas que acudieron a A Malata y que entonaron los cánticos de “esa camiseta no la merecéis” y “jugadores mercenarios”. “Es normal que la afición esté así. Estamos todos que nos tiramos de los pelos. Toda la gente que nos viene a ver tiene sentimientos por este club y quieren que gane, pero no pasa. Todos queremos hacerlo y salir de este momento. La dificultad es máxima, pero mañana sale el sol y hay que empezar a trabajar en el partido del Granada”, dijo.



“El equipo tiene que levantar la cabeza. Tiene que agarrarse a lo que hace bien. No podemos abandonar”, zanjó Alejandro Menéndez.