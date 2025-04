Alejandro Medín: “Este año queremos demostrar mucha más velocidad que el pasado”

Alejandro Medín se confesó como un amante de Sabina y Estopa, al tiempo de desvelar que es una persona muy perfeccionista y que una vez que se centra en algo, es muy difícil que desconecte. ¿Cómo se definiría?

Definirse a uno mismo es algo bastante difícil (ríe). Soy una persona bastante tranquila. Amigo de mis amigos y muy trabajador. ¿A qué se dedica a parte de las carreras?

Suelo ayudar a mis padres con el negocio familiar. También doy cursos de conducción en PTC. Con todo eso, trabajamos para seguir en el mundo de las carreras. ¿Es fácil compaginarlo?

El tiempo es un poco reducido, pero lo compagino bien. También tengo que decir que al trabajar con mis padres, ayuda un montón. Te permite gestionar de otra forma. Además, el tener a un jefe como Antonio ­Solórzano, de PTC, que es increíble como me ayudó desde el minuto uno. No me puedo quejar. Estoy como un rey (ríe). ¿Qué hace para desconectar?

La verdad es que desconecto muy poco porque cuando me centro en algo, me cuesta muchísimo dejarlo de lado. Muchos me dicen que necesito desconectar o evadirme, pero mi forma de trabajar es así y hasta ahora me funcionó. Centrarme y trabajar hasta el último segundo por algo que quiero y necesito. No veo otra forma. ¿Tiene algún lugar favorito?

Como todo piloto o conductor, siempre que tengo un problema no encuentro una mejor solución que coger el coche e ir por ahí solo a dar una vuelta. ¿Tiene alguna serie o película favorita?

No soy ni muy cinéfilo ni “seriéfilo”. Me parece un poco aburrido. Prefiero gastar el tiempo en otras cosas (ríe). ¿Alguna canción o artista que no pueda faltar en su playlist?

Tengo muchas. Es difícil quedarse con una. Me gusta mucho Sabina, Estopa, Melendi... ¿Un consejo que le haya gustado?

Yo tengo varios consejeros desde que empecé en este mundo. Ellos son Germán Castrillón y Manel Castrillón. En el caso de Manel, es un poco mi director deportivo y como mi padre en las carreras. Siempre le estaré muy agradecido. Germán es mi segundo padre. Cada vez que tengo un problema o necesito hablar con algo, lo hago con él. Una cosa que me marcó de Germán que me dijo fue que ‘para ser realmente grande, tienes que estar con la gente. Ser humilde’. En el caso de Manel, siempre me dice que trabaje para mí y que no piense en los demás. Tengo que centrarme en hacer la cosas para ganar yo y no para ganarle a alguien.