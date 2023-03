Ale de Paz: "En el fútbol sala gallego se trabaja muy bien la base"

Con apenas 27 años no hay título que se le resista a la nedense Ale de Paz, que el pasado domingo volvió a proclamarse campeona de Europa con la selección española tras golear en la final a Ucrania (5-1). La jugadora, formada en A Fervenza y con pasado en el Valdetires, Poio y Burela, milita desde el pasado verano en el Marín, donde mantiene el gran nivel mostrado en las últimas temporadas y que le ha permitido ganarlo absolutamente todo. “Casi no nos dio tiempo ni a celebrar la primera” (lograda en julio), confiesa desde el aeropuerto de Madrid. “Al jugar tan lejos y tener tantos actos, apenas nos quedan ratitos para poder disfrutar nosotras de la copa”, dice.

¿Una no se acaba acostumbrando a ganar?

No, de ganar nunca te cansas porque al final estás trabajando todos los días para ganar. Conseguir un título como este es de los momentos deportivos más grandes para una jugadora. No puedes imaginarte lo contentas que estamos de traernos la tercera, tres de tres, seguimos haciendo historia y es algo que nos enorgullece muchísimo.

¿Cuál es la clave para que el fútbol sala femenino español y, dentro de este, también el gallego, goce de tan buena salud? ¿Trabajo de la base? ¿Apuesta económica?

Yo creo que es sobre todo eso: una apuesta por el fútbol sala femenino, y en Galicia tenemos muchísimo nivel, con muchos clubes en Primera y Segunda División, con jugadoras gallegas en las selecciones españolas... Creo que aquí se trabaja muy bien la base y se apuesta por este deporte, y eso conlleva que tengas las oportunidades.

Esta temporada cambió de aires, Burela por Marín. ¿Pensó en algún momento que eso podía afectar a su convocatoria con la selección española?

Está claro que a nivel deportivo no son los mismos objetivos. Burela es un equipo que opta a todos los títulos y el Marín tampoco tiene los recursos del Burela, por lo que los retos son diferentes. Era consciente de que era así cuando fiché en verano. Pero creo que, aunque haya cambiado de equipo y no se aspire a lo mismo, no he dejado de trabajar y sigo teniendo ambición.

A finales de 2021, cuando conquistó la Champions con el Burela, dijo que sentía que estaba en su mejor momento. ¿Se mantiene en ese pico de forma?

El año pasado, en aquel momento de la temporada, me encontraba muy bien y creo que ahora también lo estoy. Es verdad que hace unos meses no me encontraba físicamente bien, pero trabajando aspectos más específicos creo que he podido llegar en buenas condiciones a la Euro, que era uno de los objetivos de la temporada.

Aparte de trabajo, ¿cuál es el secreto para estar tantos años a este nivel?

Bueno, hay mucho trabajo, mucho sacrificio, tienes que privarte de muchas cosas... No es solamente trabajar en la pista, son muchas cosas más, como el descanso o la alimentación. Tienes que cuidarte.

¿Qué objetivos tiene de aquí al final de temporada?

Conseguir los mejores resultados posibles con el Marín, eso es lo prioritario. Estamos en la final de la Copa Xunta, así que intentaremos dar lo mejor de nosotras ante el Burela, y también estamos en la Copa de la Reina. Intentar, poco a poco, conseguir cosas.