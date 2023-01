A RAG editará as cartas de Fernández del Riego con Otero Pedrayo para conmemorar o Día das Letras Galegas

A Real Academia Galega (RAG) publicará as cartas con Otero Pedrayo de Francisco Fernández del Riego, expresidente desta institución e ao que este ano se dedica o Día dás Letras Galegas. Como parte dos actos previstos, publicarase unha biografía infantil teatralizada, dentro dunha programación variada e dirixida a todos os públicos.

Así o manifestaron o presidente da institución, Víctor F. Freixanes, na presentación da programación do Día dás Letras 2023, na que estivo acompañado da académica Fina Casalderrey e o vicesecretario, Henrique Monteagudo.

E é que, segundo explicaron, este 2023 a RAG renderá homenaxe ao creador do Día dás Letras Galegas no que será o sesenta aniversario da considerada como 'festa da cultura galega'.

Con motivo desta conmemoración, o pleno extraordinario do Día dás Letras Galegas terá lugar en Lourenzá (Lugo), a terra natal de Fernández a Rega, mentres que Vigo, onde faleceu, acollerá un acto literario da institución académica, organizado xunto ao Concello desta cidade e a Fundación Penzol, da que Da Rega foi fundador e primeiro director.

"Don Paco foi un intelectual prolífico, editor, ensaísta e crítico literario dalgunhas das primeira obras de divulgación da literatura galega, foi un activista do galeguismo cultural incansable", sinalou Freixanes.

PROPOSTAS CULTURAIS

Sobre as propostas con motivo desta conmemoración, sinalou que a Academia produce unha serie documental web, de seis capítulos, sobre o intelectual, realizada pola produtora Miramemira, que se empezará a emitir en torno ao "mes de abril". "Tentamos que as novas tecnoloxías permítannos multiplicar a capacidade de difusión das letras galegas", apuntou.

Doutra banda, a escritora Eva Mejuto e a ilustradora Lucía Cobo asinan a biografía teatralizada de Fernández del Riego titulada 'As cousas de don Paco', dirixida ao público infantil que se publicará o 6 de marzo na páxina web 'Primavera dás Letras'. "Trátase dun percorrido de maneira divertida pola vida do intelectual a través do testemuño dos obxectos que sempre o acompañaron", indicou Casalderrey.

En canto á correspondencia do homenaxeado, a investigadora Patricia Arias Chachero encargarase da edición do epistolario do intelectual co seu amigo Ramón Otero Pedrayo, composto por máis de 450 documentos ao longo de varias décadas, "de finais dos anos 40 a mediados dos anos 70" que se conservan "integramente" na Fundación Penzol, segundo recalcou Monteagudo.

"Entre eles existía unha sintonía persoal moi especial, un aspecto persoal moi interesante a parte o aspecto histórico e colectivo", puntualizou. "Pensamos que pode estar publicada á volta do verán", engadiu o académico.