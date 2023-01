Miguelanxo Prado prepara nuevo cómic con los detectives de "Presas fáciles"

Miguelanxo Prado se ha negado siempre a hacer series con sus personajes más famosos pero, "sin que se pueda considerar una serie", su nuevo libro volverá a estar protagonizado por Olga Tavares y Carlos Sotillo, los inspectores de su anterior cómic "Presas Fáciles", según ha anunciado este martes el autor coruñés.



Si en "Presas fáciles" los dos policías investigaban un caso que permitía al autor abordar la triste realidad social de las personas mayores, el nuevo proyecto también está inspirado en un caso real y aborda otro tema muy actual: el de la pornografía infantil.



"Es un asunto muy duro que me ha tenido dos años deprimido, pero finalmente he encontrado una manera de abordarlo sin caer en lo morboso", ha afirmado el autor.



"No me centro en la víctima -ha añadido-, porque no hay que convencer a nadie de que esto es una monstruosidad, sino que me centro en el otro lado porque es el que me voló la cabeza cuando empecé a investigarlo".



A diferencia de "Presas fáciles", cuya primera edición fue en blanco y negro, la segunda entrega de las investigaciones de Olga Tavares y Carlos Sotillo tendrá color.



Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) es uno de los autores españoles de cómic más reconocidos y entre sus obras destaca "Trazo de tiza", premiada en el Salón del Cómic de Barcelona y en el Festival de Angoulême en 1994, y "Alarden", galardonada con el Premio Nacional de Cómic en 2013.