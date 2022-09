La Xunta sostiene que el recorte en el IES de Cedeira se debe a la falta de matriculados

El pleno del Parlamento de Galicia abordó ayer por la tarde la problemática del recorte de profesorado en el IES Punta Candieira de Cedeira. El conselleiro, Román Rogríguez, compareció para dar respuesta a una pregunta del diputado del BNG de la comarca, Ramón (Mon) Fernández, en la que pedía explicaciones a la Xunta por el “recorte agresivo” que supone la reducción de 11 docentes.



El nacionalista relató las múltiples consecuencias que supondrán dichos recortes, entre ellas, la falta de personal de laboratorio o la desaparición del Bachillerato para adultos. Mon Fernández resaltó, además, los numerosos premios obtenidos por el centro, “que evidencian o traballlo pola comunidade e a excelencia recoñecida”. “Vostede sabe ben que este é un recorte absolutamente desmedido e inxustificado. E sabe que tipo de consecuencias ten para unha vila cos problemas de transporte que padece”, apuntó, exigiendo a Rodríguez que fijase “día e hora” para el encuentro solicitado por la corporación de Cedeira.



Por su parte, el titular de Educación apuntó en su respuesta que la Xunta “adecua” cada año el personal a la “dinámica dos alumnos”, un hecho que para Rodríguez no tiene por qué repercutir en una pérdida de calidad. “É case pensar que os profesionais que quedan aí, nun número moi significativo, van facer mal o seu traballo”, apostilló.



El responsable del ejecutivo gallego insistió en que la decisión de reducir profesores no fue “ni aleatoria ni arbitraria”, sino que responde a los informes de Inspección, a las necesidades educativas del centro y a la demografía. “Nos últimos anos houbo unha caída moi significativa. Sen ir máis lonxe, nos dous últimos cursos houbo una reducción de 85 alumnos, que é aproximadamente do 18%”, aseveró Rodríguez, sosteniendo que ese hecho fue el causante de la “reorganización”, y apuntó que actualmente la ratio del centro es de seis alumnos por profesor. “Unha ratio nada menor”, añadió.

Réplica y tensión



“Que haxa menos matículas non llo vou negar, pero o que acaba de facer vostede é torturar os datos” sostenía Mon Fernández, indicando que la falta de profesorado seguirá repercutiendo en un futuro en la matriculación. “A comunidade educativa teme que isto sexa o principio dun fin” y recordó la lucha que vivió la villa, hace cuarenta años, para lograr un centro educativo como con el que ahora cuenta. “Calibren con coidado as consecuencias do que fan, porque unha vez que se eliminan as materias, é case imposible recuperalas. (...) Déixense de represalias e de censuras”..



Por su parte, el conselleiro indicó que las críticas responden a un “ánimo de hacer “ruido polítco”. “Se alguén lle está metendo medo á xente, é vostede, dicindo que ao mellor, no futuro, se pode pechar o centro”, respondió. El titular de Educación aseguró además que el jefe territorial del área, Indalecio Cabana, le comunicó que el director del centro estaba “conforme” con los 65 profesores actuales. Rodríguez ejemplificó posteriormente la ratio en cada curso en el centro, enumerando el número de profesores. Este hecho que no gustó a algunos de los miembros de la plataforma vecinal SOS Punta Candieira, presentes en el apartado de invitados. “Iso é mentira", se escuchó desde las gradas, una afirmación lanzada al aire por la que fueron invitados a abandonar el hemiciclo.