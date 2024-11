La Xunta invertirá 2,2 millones en la mejora de tres viales a su paso por las comarcas

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta sacó a licitación, por 2.017.639 euros, las obras de mejora del firme en tres carreteras de titularidad autonómica a su paso por varios municipios de las comarcas.

El objetivo de esta intervención es adecuar las características funcionales de los viales –la AC-110, la AC-112 y la AC-564– en su discurso por As Pontes, As Somozas, Narón y San Sadurniño.



Las empresas interesadas en acometer estos trabajos –que tendrán un plazo de ejecución de cinco meses– pueden consultar los pormenores en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y presentar sus ofertas hasta el 16 de diciembre. Tal y como especifican desde el departamento autonómico, las tareas consistirán en la rehabilitación superficial localizada en el firme de los viales, “restaurando e mellorando as características do pavimento, adecuando as súas necesidades funcionais e de durabilidade”.



Se acometerán también trabajos de drenaje, señalización, en los sistemas de contención, así como en el balizamiento.



“A Xunta continúa a traballar para manter as vías de titularidade da Xunta nas mellores condicións e para garantir a seguridade viaria aos usuarios, destinando neste exercicio 53 millóns de euros á súa conservación”, apunta la Consellería en un comunicado, en el que indica también que en las cuentas de 2025 “a aposta pola seguridade viaria, a través da conservación das estradas autonómicas e a mellora de firmes, volve tamén a ser un eixo fundamental, con máis de 68 millóns de euros, un 30% máis que neste ano”.