La Xunta integrará en el PRUX las actividades ambientales del tejido asociativo en las Fragas

La Xunta, a través de Patrimonio Natural, integrará las actividades ambientales del tejido asociativo del parque de las Fragas do Eume en el futuro Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) de este espacio natural. Así se lo trasladaron la directora general de este organismo, Belén Docampo, y la delegada territorial del gobierno gallego, Martina Aneiros, a los representantes de las asociaciones Seitura22 y EuroEume en un encuentro de trabajo celebrado ayer en las instalaciones del centro de interpretación de Caaveiro.





Esta reunión, tal y como detalló la Xunta, se enmarca en la ronda de contactos que la administración autonómica está realizando con todos los actores implicados en la gestión, uso y conservación del espacio natural de cara a la elaboración de mencionado plan –y que comenzó el pasado mes de octubre con una reunión con los alcaldes de Pontedeume, Cabanas, A Capela, Monfero y As Pontes–. De esta forma, el encuentro sirvió de toma de contacto con las actividades que ambas entidades realizan en el entorno de las Fragas con el objetivo de “poñer en valor o rico patrimonio natural deste espazo, así como outras de tipo turístico”.





Así, las representantes de la Xunta expresaron su compromiso de integrar en el PRUX no solo dichas actividades, sino también “os diferentes usos públicos e privados que teñen cabida dentro do territorio” –recordando, además, que una de las “singularidades” de las Fragas do Eume es que el 80% de su superficie está “en mans de particulares–. Precisamente en referencia a esta coyuntura, desde ambas entidades se insistió en la importancia de “sensibilizar aos propietarios dos terreos” sobre el cuidado y conservación de los mismos; ofreciéndose, de igual forma, a participar en la redacción del Plan al tiempo que continuarían con sus trabajos de “difusión do patrimonio ambiental, cultural e etnográfico deste espazo”.





Por su parte, Docampo y Aneiros destacaron que el documento pondrá el foco “na protección dos valores que atesouran as Fragas”, pero “sen olvidar” la necesidad de garantizar “o seu aproveitamento sostible tamén desde o punto de vista socioeconómico”. En este sentido, las representantes abogaron por una PRUX “activo e dinámico”, por lo que consideran imprescindible “ter en conta antes [da súa redacción] todas as sensibilidades” para que el mismo sea “acorde co territorio”. Y es que, como explicó la directora general de Patrimonio Natural, este espacio “tamén alberga unha notable actividade económica, forestal e recreativa cun efecto dinamizador para a comarca”.





Por último, desde la Xunta se adelantó que, en las próximas semanas, se continuará esta ronda de contactos con un encuentro con representantes del tejido asociativo, vecinal y empresarial para seguir avanzando en la redacción del PRUX, con el objetivo de aprobarlo este mismo año.