La Xunta informa desfavorablemente 13 parques eólicos en la comarca

La Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta ha informado hasta el momento desfavorablemente un total de 13 proyectos de parques eólicos planteados en los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. El último el de Balocas, una instalación promovida por Green Capital Development con una potencia nominal de 65 megawatios y que afectaría a los concellos de Cedeira, Cerdido, Moeche y Valdoviño.





El motivo alegado –al igual que en los 12 casos restantes– es que “todas as posicións e parte da poligonal do parque atópanse emprazados fóra das áreas de de-senvolvemento eólico incluídas dentro do Plan Sectorial Eólico de Galicia”, indican en el informe.





Según aseguran fuentes de la consellería “é por este motivo que a Xunta ten informado negativamente todos aqueles parques eólicos que xa foron revisados pola propia Administración autonómica e que están a ser tramitados polo Goberno; unha decisión motivada principalmente en que se están promovendo fóra desas áreas establecidas polo Plan sectorial eólico de Galicia”.





La misma “suerte” corrieron los parques eólicos Nordés –promovido por Greenalia Wind Power Nordés y con afectación a los municipios de Cerdido, Moeche y Valdoviño–; el de Pena do Corvo –iniciativa de Iberdrola Renovables Galicia en A Capela, Cabanas y Monfero–; y los promovidos por EDP Renovables España –Taboada (proyectado en Monfero y As Pontes), Roidiz (en A Capela, As Pontes y Xermade), Carbeira (en Cerdido, Moeche, As Somozas, Valdoviño y As Pontes) y Gondre (con afectación a los municipios de As Somozas y As Pontes)–.





No autorizados

También cuentan con un informe negativo de la Xunta de Galicia los parques eólicos de Caaveiro –afectaba a Neda, Fene, San Sadurniño, A Capela, As Pontes, Cabanas y Narón–; Tesouro –A Capela y As Pontes–; Moeche –San Sadurniño, Moeche, As Somozas, As Pontes, Cerdido y Ortigueira–; Badulaque –Cedeira, Valdoviño, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, As Somozas y As Pontes–; Santuario –As Pontes– y Barqueiro –Mañón y Ortigueira–. Todos ellos están promovidos por la empresa Enel Green Power España.





Se trata en todos los casos citados anteriormente de parques eólicos con una potencia nominal superior a los 50 megawatios –en conjunto sumarían 1.086,3 MW– por lo que su tramitación corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica.