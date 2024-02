La Xunta completa la primera ampliación de las Fragas con la adquisición de tres parcelas

La Xunta dio por completada ayer la adquisición del primer lote de seis parcelas de titularidad privada –con una superficie total cercana a las cinco hectáreas– que pasan a formar parte de los terrenos públicos del Parque Natural Fragas do Eume. Lo hizo tras la compra de tres fincas ubicadas en el municipio de Monfero.

Así pues, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, firmó la escritura de compraventa de dichas propiedades, que se añaden a otras tres adquiridas el pasado 16 de febrero –dos en Cabanas y una en As Pontes–.



La responsable del ejecutivo autonómico recordó que el Parque cuenta con un Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) y que el objetivo de estas adquisiciones es “realizar actuacións de conservación e restauración de zonas de máximo interese desde o punto de vista ecolóxico, eliminando e retirando especies invasoras e mellorando a continuidade das masas de frondosas autóctonas”.



En este sentido, insistió Vázquez, el gobierno gallego habilitó un presupuesto de 1,1 millones de euros para afrontar este tipo de adquisiciones. La Xunta tiene localizadas unas 400 parcelas –que suman 200 hectáreas– para evaluar su posible compra. Se prevé adquirir nuevos lotes de parcelas en los próximos meses “cos que a superficie pública no Parque Natural Fragas do Eume medraría –en función da dimensión final dos terreos– entre 40 y 75 hectáreas”, explica la Consellería en un comunicado.



Vázquez aprovechó el desplazamiento a la comarca para realizar una visita a las obras de mejora de la carretera de acceso al monasterio de Caaveiro, iniciadas recientemente.

Malestar de los Concellos del PSOE por la visita “sin aviso” a las obras en las Fragas

Los regidores de los municipios de Pontedeume, Monfero, A Capela y As Pontes mostraron ayer en un comunicado su “profundo malestar” por la visita de la conselleira en funciones, Ángeles Vázquez, a las obras de acceso al Parque Fragas do Eume, “avisando só aos portavoces locais do PP, que están na oposición, e ao alcalde de Cabanas, desa mesma formación política”.



Los regidores califican de “pouco democrático e unha nova mostra de falta de respecto institucional” y sostienen que se trata de un desprecio “aos veciños e veciñas” de estos municipios. Exigen la dimisión de Vázquez “non só polo de hoxe [por ayer], que non deixa de ser un exemplo case anecdótico de mal proceder, senón polas reiteradas mostras de desprezo aos nosos concellos e pola súa actitude desde hai anos na xestión das Fragas do Eume”.



“Despois das declaracións de James Rhodes, ao que agradecemos o seu cariño pola nosa comarca, a Xunta semella que volveu ter competencias sobre a estrada e fai as obras, curiosamente tamén xusto antes das eleccións autonómicas”, añaden.