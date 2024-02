El aplauso de James Rhodes al comienzo de las obras en As Fragas

Después de haber estado peleando por ello, James Rhodes ha celebrado este miércoles el comienzo de las obras de la carretera de acceso al parque natural de As Fragas do Eume, que llevaba meses sumida en el deterioro sin que los vehículos pudieran llegar ni siquiera al monasterio de Caaveiro. El pianista británico, que fue pregonero en las fiestas eumesas de As Peras, se interesó por el estado del vial, tal y como avanzamos el pasado 8 de febrero desde Diario de Ferrol.

Explicó entonces que había mandado un mensaje al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ofreciéndole su ayuda económica y "disponibilidade para facer o que haxa que facer para arranxalo", pero que no le había contestado al WhatsApp, mientras que el regidor de Pontedeume, Bernardo Fernández, le agradecía el respaldo públicamente en Instagram. Las redes hicieron su trabajo y Rhodes anunciaba poco después que se habían puesto en contacto con él desde el Gobierno gallego para concertar una reunión.

Fue la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la vicepresidenta Ánxeles Vázquez, la que charló con Rhodes y se comprometió a arreglar el acceso a As Fragas, avanzando el pianista que las obras empezarían este mismo lunes. Tardaron un par de días más, pero este miércoles han arrancado: "Finalmente esta xoia está a recibir o respecto e o coidado que merece", ha escrito el músico, publicando las fotografías de la maquinaria ttrabajando en el vial.