El Xeoparque Cabo Ortegal da a conocer su relevancia geológica y turística en Fitur

El Xeoparque Cabo Ortegal estuvo presente ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de la mano de la Diputación de A Coruña. El ente provincial defendió su estrategia, basada en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y, en referencia al geoparque, reconocido por la Unesco, subrayó este hito logrado en 2023. “A comarca do Ortegal pasa a ser unha das localizacións de referencia en materia xeolóxica, co impulso turístico, económico e social que isto supón, ademais de todas as oportunidades de emprendemento que se abren”, afirmó Xosé Regueira, vicepresidente del ente provincial.



“É un excelente exemplo de cooperación entre municipios moi pequenos da costa que, con apoios de institucións como a Deputación, conseguiron converter a súa riqueza nun produto de gran relevancia para o país”, añadió.



También habló el alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, presidente de turno del Xeoparque, que insistió en la idea del desarrollo turístico ligado al del territorio pero defendiendo la cultura, la educación, el patrimonio natural y un crecimiento equilibrado.



El Concello de Fene estuvo también en Fitur presentando sus encuentros culturales (de palilleiras y de lavandeiras), los festivales Felicia Pop y Fene Rock, el arte urbano (Perla Mural Fest), su patrimonio indiano y la importancia del Camiño Inglés. Viajaron las concejalas Ángeles Coira y Sandra Permuy, que mantuvieron diversas reuniones de trabajo.