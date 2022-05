Viaje con reivindicación del CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

El mal funcionamiento del servicio de trenes de cercanías no es un tema ajeno a los más pequeños de la casa. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en los escolares de sexto de Primaria del CEIP Plurilingüe Eladia Mariño de Cabanas.





Tras una reciente excursión en tren hasta A Coruña –medio que calificaron de “cómodo, silencioso, económico, ecolóxico e con persoal moi amable”–, las alumnas y alumnos se percataron, junto a su tutor Xabier Fachal, de que el servicio puede mejorar, y mucho, para cumplir con la demanda real de la ciudadanía.





Decidieron, pues, redactar una carta dirigida al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la que exponen una serie de cambios que se podrían acometer para mejorar la situación. “A ver se escoita as nosas demandas”, afirma el docente.





“Para as nosas familias sería moito máis rendible ir en tren que en coche, pero non hai horario para chegar á Coruña antes das dez da mañá”, apuntan en el escrito, incidiendo que el coste mensual del tren sería de 86 euros frente a los 460 que suman carburantes y peajes de la autopista en la opción por carretera.





En su carta proponen, entre otras cuestiones, adelantar por semana los horarios. “O tren Ferrol-Coruña ás 7 da mañá pode chegar á cidade a partir das 8.00 horas, non chegar ás 10.00 como agora. E de volta ás 15.30 para chegar cedo ás casas. No tramo Ferrol-Cabanas podería retrasarse un chisco, pois pasa por Cabanas ás 7.45 horas. Pero de novo á volta é tardísimo ás 19.15 horas e non se pode chegar cedo ao fogar”, sostienen.





Desde el centro Eladia Mariño también ven conveniente modificar los horarios durante los fines de semana. “Para facer turismo e comer por Ferrol pasa o tren por Cabanas ás 7.42 horas. É moi cedo para os nosos pais e para nós que estamos cansos do cole por semana. Mentres, para acudir a Betanzos e A Coruña, ás 8.58 segue sendo demasiado cedo. Para visitar a nosa praia de Cabanas desde Ferrol tes que pegar un madrugón (8.40 horas) e volver ás 18.18 horas, cando mellor se está”, censuran.





“Estamos seguros de que con este pequeño cambio o tren encheríase de traballadores por semana e de familias a fin de semana, baleirando as cidades de parte dos coches e contaminación”, recalcan en el escrito.