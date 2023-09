Una treintena de expositores y artistas se darán cita en Narón en la feria “Mundo Otaku”

Los aficionados al anime y el manga de las comarcas esperan con ansias la llegada del próximo mes. Y es que, a principios –los días 7 y 8, de 11.00 a 20.00 horas ambas jornadas– el Pavillón da Mocidade de Narón albergará “Mundo Otaku”, el primer encuentro de este tipo en el área centrado en la cultura asiática –fundamentalmente de Japón–.



La iniciativa está impulsada por la empresa local Eventi, que se encuentra ultimando la amplia programación de actividades que se concentrarán en A Gándara y que sin duda harán las delicias de los más “frikis”: anime, manga, cosplay o gaming son algunas de las propuestas de “Mundo Otaku”.



Desde la organización confirman la participación de más de 30 expositores y artistas en la cita. Los asistentes podrán disfrutar de ilustraciones, llaveros, pines, fancine, merchandising –de videojuegos, libros y películas– o productos de alimentación asiáticos, entre otras muchas cuestiones.



El programa del evento incluye, asimismo, concursos de karaoke, cosplay –actividad que consiste en disfrazarse de un personaje de ficción, generalmente de un cómic o de una película– o dance cover –réplicas de coreografías–, junto a la celebración de numerosos talleres.

Competiciones

Durante “Mundo Otaku” se llevarán a cabo las finales regionales de los torneos de los videojuegos Guilty Gear Strive, King of Fighters XV, Tekken 7 y Street Fighter 6.



Los que se animen a desplazarse hasta el pabellón naronés podrán también participar en las diversas charlas previstas, en las que se explicará, por ejemplo, cómo se realiza un manga o cómo convertirse en master profesional de videojuegos.



Mientras, la ambientación es fundamental en cualquier evento. Este homenaje a la cultura asiática contará con el concierto del grupo Freak GZM, que deleirará a los presentes con la interpretación de bandas sonoras de videojuegos, anime y películas.

Entradas

La organización ha habilitado una taquilla online para la adquisición de las entradas, que son limitadas por cuestiones de aforo.



No será posible acceder al recinto sin las mismas y no se venderán in situ.