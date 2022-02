TEGA, PSOE y BNG aprueban en pleno un moción sobre el Día Internacional de la Mujer

El pleno de Narón aprobó ayer con los respaldos de TEGA, PSOE, y BNG una moción sobre el Día Internacional de la Mujer en la que refleja el compromiso del Concello en la defensa y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres todos los días del año y también se manifiesta el apoyo a los actos y reivindicaciones del feminismo gallego para contribuir a la sensibilización de la sociedad e implicarla en la defensa de esa igualdad. También recoge que el Concello seguirá trabajando en el “III Plan de Igualdade”, una herramienta transversal para avanzar en la igualdad real de las mujeres en la ciudad y se instará a las administraciones supramunicipales a incrementar los recursos económicos para hacer efectivas estas políticas.



También fue aprobada durante la sesión la propuesta de nombramiento de Muller do Ano 2022 do Concello de Narón cuyo nombre se dará a conocer coincidiendo con los actos del 8M.



Las alegaciones presentadas por los bomberos del Speis a la Relación de Puestos de Trabajo 2022 de este año fueron rechazadas también en el pleno de ayer en base a los informes técnicos. El portavoz de TEGA, Román Romero, y la alcaldesa, Marián Ferreiro, defendieron la profesionalidad del Speis, compartida por el resto de los grupos. Romero recordó que los puestos de trabajo del Speis se crearon en el año 2018 y en dos años la ley no permite modificaciones, por lo que en 2021 se revalorizaron y se negociaron por unanimidad una serie de mejoras el pasado mes de diciembre en la Xunta de Personal a llevar a cabo en un período de tres años.



Además se acreditaron los requisitos exigidos para autorizar la cesión del contrato de la revisión y redacción del nuevo PXOM, a favor de la empresa Arqyur S.C y se aprobó de manera provisional la modificación de la ordenanza fiscal número 5 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.