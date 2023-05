La Sepes y Fene negocian la cesión de los terrenos para la construcción del centro de salud

Los ediles de Urbanismo y Servizos del Concello de Fene, Manuel Polo y Sandra Permuy, mantuvieron en los últimos días un encuentro con la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, con el objetivo de avanzar en la cesión de los terrenos propiedad del Sepes en las inmediaciones de la avenida de Tarrío.

Esto permitiría al Ayuntamiento fenés disponer del espacio necesario para la construcción del nuevo centro de salud de la localidad.

Desde el ejecutivo local explican que la sociedad posee en la zona 15.899 metros cuadrados en varios predios y que pasarían a manos del Consistorio “en compensación pola participación nos ingresos da venda de parcelas industriais no polígono do Vilar do Colo”.

Además de contar con el espacio necesario para la edificación de las instalaciones sanitarias –que el Sergas tiene proyectado para un plazo no inferior a los tres años–, la responsable del SEA expresó el interés estatal en que se incluya la zona en el plan de construcción de viviendas asequibles “unha vez que o Concello acometa a correspondente modificación urbanística”.