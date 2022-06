Seitura lleva menús saludables y de proximidad a los centros escolares

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22 ha llevado esta semana a dos colegios de la comarca –el CEIP Eladia Mariño de Pontedeume y el Atios de Valdiño– su proyecto “EcoComedores da Biosfera”, en el que participan seis GDR más y cuyo objetivo principal es promover el consumo de productos saludables y de proximidad en los centros de enseñanza.



Para ello, los colegios contaron con materias primas procedentes de varias explotaciones de las comarcas, tales como Covas Vexetal (Ferrol), Cooperativa Agroflor (Narón), Miguel Amador (Cerdido y Pontedeume), Cooperativa Campo Capela (A Capela), HortaBego (Monfero) y Agronuquel (Neda). Con ellas se elaboraron los menús que los escolares de ambos colegios pudieron disfrutar en las jornadas del pasado martes y miércoles.



Así, las alumnas y alumnos del comedor del Eladia Mariño degustaron el día 7 caldo de repollo con patatas y habas, de primero; pollo con ensalada de lechuga y tomate, de segundo y manzana de sobremesa. En la segunda jornada el menú constó de pasta en salsa verde (de acelgas y coliflor) de primero; coliflor “en allada” con huevo cocido y requesón con kiwi de postre.



Por su parte, los escolares del centro de Valdoviño saborearon en la primera de las jornadas judías con tomate, de primero; pasta con pollo y guisantes, de segundo; y manzana en el postre. Al día siguiente el menú constó de crema de verduras –calabacín y coliflor– de primero; tortilla de patata y acelgas, de segundo y requesón con fresas en la sobremesa.



Desde Seitura 22 sostienen que la intención es seguir con este proyecto de cara al próximo curso, que “reforza asimesmo os obxectivos e compromisos adquiridos coa Fundación Carasso na convocatoria Terralimenta sobre Sistemas Agroalimentarios Territoraliazados” en la que el GDR está inmerso.



“A idea é que de cara ao curso que vén, se os coles están pola labor, se planifiquen as produccións locais para que non aconteza como agora, que moitos centros de Mañón, Ortigueira ou As Pontes quedaron fora da iniciativa por falta de produto local”, explica su gerente, Miguel Teixido.



Desde el GDR indican además que otros 13 centros educativos de la comarca de As Mariñas, así como el comedor del grupo Inditex en Arteixo, se encuentran actualmente testando una aplicación informática en la que los productores informen semanalmente del producto del que disponen y que los centros educativos puedan realizar compras a través de ella para elaborar los menús de los comedores.



“O proxecto vai máis aló de facilitarlle aos colexios produtos de proximidade. O obxectivo é tamén deseñar unha boa pauta alimentaria coa axuda de nutricionistas”, indica Teixido, que anuncia que en las próximas semanas se llevará a cabo un acto informativo con centros y familias para abordar esta iniciativa.