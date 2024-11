San Sadurniño y As Somozas, galardonadas en el certamen paisajístico Vilas en Flor

El Concello de Salvaterra de Miño fue el anfitrión de la gala del movimiento Vilas en Flor Galicia 2024, en el que resultaron ganadores con tres Flores de Honra dos municipios de la comarca, San Sadurniño y As Somozas. Un total de 42 concellos tomaron parte en esta iniciativa dirigida a ayuntamientos de menos de 40.000 habitantes.



Una de las principales novedades es que este año un total de cinco ayuntamientos fueron galardonados con cuatro Flores de Honra ya que a Allariz, Chantada y Tomiño se suman Salceda de Caselas y Carballo. En el apartado de tres Flores de Honra es donde los concellos de San Sadurniño y As Somozas fueron destacados, junto a, Caldas de Reis, Cambados, Gondomar, Lalín, A Laracha, O Rosal, Salvaterra de Miño y Vilagarcía de Arousa.



Con dos Flores de Honra resultaron premiados A Guarda, Abegondo, Arteixo, Coristanco, Cuntis, Leiro, Manzaneda, Marín, Mondariz Balneario, O Carballiño, Oza-Cesuras, Ponteareas, Sada, Sanxenxo, Sarria, Tui, Vimianzo; y con una, A Estrada, A Pobra de Trives, As Neves, Culleredo, Curtis, Mondariz, Mos, Ponteceso, San Xoán de Río, Xinzo de Limia.



Desde el Concello de San Sadurniño se ha destacado la repetición del éxito de la pasada temporada con la presencia en Salvaterra del alcalde, Secundino García, y las responsables de Axenda 2030, Raquel Piñeiro; y de de Desenvolvemento local, Manolo Varela. El certamen premia con las denominadas Flores de Honra las actuaciones que se dirigen a la mejora paisajística y ambiental de los concellos, como parte fundamental de la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.



Esta es la quinta ocasión que participa San Sadurniño y regresa de nuevo con las tres flores, que reconocen las políticas y compromisos con la sostenibilidad, del mismo modo que sucede en As Somozas. Tal y como se explicó ayer en la gala de entrega de los premios, además del diploma acreditativo, todos los municipios instalarán una señal de carretera en la entrada de los núcleos urbanos para remarcar su pertenencia al programa y su esfuerzo por la gestión sostenible de los espacios verdes como eje fundamental de las políticas municipales para hacer de los ayuntamientos buenos lugares para visitar.



En Galicia este movimiento está impulsado por la Fundación Juana de Vega, en colaboración con la Asociación de Viveristas do Noroeste y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería. En España las otras entidades en las que está implantado el movimiento se hallan en Aragón, Canarias, Cataluña y Valencia y, a nivel internacional, en Francia (Villes et Villages Fleuris), Italia (Comuni Fioriti), Reino Unido (Britain in Bloom), Irlanda (Tidy Towns) o Canadá (Communities in Bloom).