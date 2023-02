Restricciones de tráfico mañana entre A Gándara y A Solaina por el desfile de Entroido

El edil de Seguridade Cidadá, Román Romero, informó ayer de las restricciones de tráfico que tendrán lugar en varias calles de la localidad con motivo del desfile de comparsas que participarán en el Festival de Entroido. Así pues, la cita comenzará a las 17.00 horas con una concentración en la Praza da Gándara, desde donde partirán hacia la pista polideportiva de A Solaina.



Por ello, habrá restricciones al tráfico rodado en el trayecto comprendido desde la Praza da Gándara por las calles Vigo, Concepción Arenal, Cambre, Francisca Herrera, Wenceslao Fernández Flórez, las carreteras de la Trinchera y Castilla –en algún tramo–, las avenidas de Santa Icía y A Solaina, así como los viales Francisco Pizarro y Cristóbal Colón. El concejal indicó que habrá presencia de agentes de la Policía Local, personal de Protección Civil, así como integrantes de Moto Club Fojeteiros, que colaborarán en la gestión del tráfico.

A partir de las 18.00 horas actuarán las comparsas Tróupele Tróupele, As deusas da Olympus, Os Argalleiros, Os Parrandolos, A Canteira, A Revolta, As Xoaniñas do Chao y Os Colludos