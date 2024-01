Preocupación en Ortigueira por los vertidos en aguas del río Mera

Vecinos y vecinas de Ortigueira muestran estos días en las redes sociales su preocupación por la situación del río Mera. Y es que el pasado 21 de diciembre la Guardería Fluvial de Augas de Galicia recibía un aviso en el que se alertaba de que las aguas del mismo “baixaban con tonalidade vermella”, explica la Consellería de infraestruturas e Mobilidade de la Xunta, a preguntas de este Diario.



Desde el departamento autonómico indican que el aviso se recibió en torno a las 11.00 de la mañana, haciendo referencia a la zona del puente de O Cardeal. Los técnicos realizaron entonces, explica el gobierno autonómico, una inspección del río –entre el citado punto y Ponte Mera–, en la que “non se localizou a orixe do vertido denunciado” ni se observó “mortaldade de fauna ictícola”.



La Consellería hace hincapié, asimismo, en que la zona es objeto de inspecciones y comprobaciones “que se realizan de xeito rutinario” por parte de los técnicos del Programa de Control de Vertidos (PCV).



Por su parte, desde el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) se alertaba de que la situación se ha vuelto a repetir. “A situación é recorrente. Cada ano hai dous, tres ou catro verquidos e ao único partido ao que lle interesa a problemática é ao Bloque. De feito, os veciños e veciñas sempre nos trasladan estes sucesos porque saben que somos os únicos que facemos algo, a través do noso deputado Mon Fernández no Parlamento galego”, asegura su portavoz, Marco Schaal.



La formación denuncia que la Xunta “nunca é quen de atopar ao culpábel, nin materiais contaminantes. Temos unha sensación de desamparo”, añade.



Los nacionalistas advierten, asimismo, de que existe un problema con la depuradora. “A impresión que temos é que hai unha omisión das funcións, que non interesa que isto se esté a converter no vertedoiro de Galiza”.



“Se non é un verquido é un incendio nunha planta de tratamento de residuos nas Somozas. E se non pasa ao río Mera, pasa ao Xuvia. Da igual que se denuncie no Parlamento, que se avise á Garda Civil ou ao Seprona. Nunca se nos fai caso”, lamenta Schaal.