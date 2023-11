Preocupación por la falta de veterinario en la Oficina Agraria Comarcal de Ortigueira

El sector ganadero de Ortigueira y Cedeira denuncia los problemas de personal que padece la Oficina Agraria Comarcal (OAC) de la zona, que atiende, además de las localidades anteriormente citadas, las de Mañón, Cariño y Cerdido. “Oficialmente deberiamos dispoñer dun técnico, dous administrativos e un veterinario. Actualmente hai un técnico e un administrativo que no mes de xaneiro collerá vacacións. Do veterinario non se sabe nada”, explica Martín Rego, uno de los ganaderos de la zona.

Denuncia que en los últimos tres años la Consellería do Medio Rural –de la que dependen las OACs– solventó la falta de este profesional “coa atención parcial un ou dous días á semana, tres ou catro horas. E, desde setembro, nin iso”, censura.



Este ganadero pone el foco en la necesidad de que se cubra la falta de personal en la oficina, que les obliga a desplazarse a Ferrol o As Pontes para realizar infinidad de trámites. “Estamos na esquina do mundo, separados de Inglaterra polo mar, coma quen di. E iso fai que estemos esquecidos. Temos os mesmos dereitos que noutras zonas. Na OAC da Mariña, cunha extensión de 496 km2, dispoñen de dous veterinarios a tempo completo. Nós, con 476km2, nin iso”, denuncia, recordando la necesidad de este servicio ante la declaración de Galicia como zona restringida para el sector ganadero de bovino y ovino por la lengua azul y los episodios continuados de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).



Apunta Rego, además, que la situación se ha puesto en conocimiento de las diferentes corporaciones de los Concellos en reiteradas ocasiones, sin haber obtenido respuesta.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde la Xunta sostienen que la plaza de veterinario está vacante desde febrero y que es "falso" que la OAC lleve cuatro años sin veterinario. “Estamos a traballar para cubrila o antes posible”, remarcan desde el departamento del que es responsable José González. “Os servizos veterinarios nesta oficina están garantidos en todo momento, apoiándose para elo nos profesionais das OACs máis próximas”, añaden.

La Consellería do Medio Rural remarca, asimismo, que están ejecutando un Plan Integral de reestructuración y optimización de estas oficinas, con un presupuesto para 2024 que llegará a los 3,5 millones de euros, “case un 50% máis que este ano”, resaltan. El objetivo es "seguir mellorando as oficinas físicas e reforzar a súa coordinación, planificación e dixitalización, sempre co obxectivo de seguir potenciando o rol de asesoramento e referencia das 68 Oficinas Agrarias Comarcais do rural galego".