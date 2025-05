Pontedeume apadrina a Marín como la segunda “Vila do Libro” nombrada en Galicia

Haber sido la pionera en Galicia en ser nombrada “Vila do Libro”, ha propiciado que Pontedeume haya apadrinado a Marín como nueva integrante de este movimiento literario surgido en Cataluña y que agrupa ya a siete municipios en todo el estado con el objetivo de celebrar la palabra escrita con diversas actividades.



Fue el pasado viernes cuando se celebró el acto de apadrinamiento en la localidad pontevedresa durante la inauguración oficial de “Marín Vila do Libro”, un evento que se prolonga hasta hoy con talleres, cuentacuentos, presentaciones, recitales, charlas y actuaciones musicales.



El primer teniente de alcalde eumés, José Simoes, y la concejala de Cultura, Alejandra Bellón, estuvieron presentes en la ceremonia como representantes del Concello de Pontedeume para compartir la experiencia de ser la primera “Vila do Libro” gallega y ofrecer su apoyo a la segunda, la marinense.

En la cita se destacó la importancia de la red de villas adheridas como motores de dinamización cultural, económica y turística para sus entornos, pero también se valoró su aportación como espacios de encuentro alrededor de la lectura, la creación y el patrimonio local.

Compromiso e inspiración



Pontedeume se celebrará como “Vila do Libro” el próximo agosto, concretamente el fin de semana del 22, 23 y 24 de ese mes aunque, por el momento, no ha trascendido todavía ningún detalle del programa del evento.



La villa de los Andrade recibió la distinción en 2023, sirviendo desde entonces como inspiración a Marín y mostrando de este modo, valoran desde el Concello, “o seu compromiso coa difusión da cultura galega e co apoio a novas iniciativas que, coma esta, enriquecen o panorama cultural do país e consolidan a rede de vilas do libro en Galicia”.