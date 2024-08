Otro fin de semana salpicado de fiestas en la zona

La Cofradía Santiago Apóstol de Barallobre celebró ayer la primera jornada de la celebración de su centenario, que han hecho coincidir con la segunda edición de la su Fiesta del Marisco. La jornada arrancó con un showcooking y degustación de vieira y marolo. La comida popular se sirvió entre las 13 y las 16.30 horas bajo carpa, con capacidad para 1.500 personas. Se sirvieron productos de la ría de temporada como veiras, navajas, carneiro, almeja y otras preparaciones como empanada de pulpo y paella de marisco.



Ya por la tarde, la celebración incluyó el homenaje que la rula brindó a los socios de la entidad, junto con la lectura del pregón a cargo del divulgador, marinero y labrador, Rogelio Santos.



Entre las autoridades que se dieron cita en la celebración cabe destacar la presencia del presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero. También asistieron a este acto el el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación, Tecnolóxica, Antonio Basanta, así como el director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín. Con su presencia la Xunta quiso destacar la labor de la cofradía local en favor de la actividad pesquera y la creación de empleo en el sector. Los directivos trasladaron a los presentes su intención de seguir “traballando da man na busca de medidas que contribúan a facilitar o día a día da xente do mar da zona e de avanzar na coxestión e cogobernanza dos distintos recursos mariños, apostando polo equilibrio entre a protección do medio ambiente e a defensa do emprego”.

Los actos se prolongaron hasta la una de la madrugada y quienes así lo desearon pudieron disfrutar de la cena popular, con los productos de la ría.

La degustación del mediodía y cena se desarrollaron bajo una gran carpa con capacidad para 1.500 personas |E.C



Desde las 10.30 de la mañana hasta la noche no faltó la animación musical que corrió por cuenta de Airiños de Fene, con varias actuaciones, la banda Setestrelo, el grupo Keepers y la agrupación Sintrom Ni Son.



La actividad, y la música, tendrán continuidad en la jornada de hoy con showcooking matinal, conciertos de La Promesa (11.15 h.) y Malditos Pendejos (16.30 h.) y nueva comida popular. Asimismo, al igual que ayer, no faltarán las actividades infantiles, y gratuitas, durante todo el día.

Ares indiano



Ares volvió a revivir su pasado colonial de mano de la séptima edición del Ares Indiano, que se inauguró oficialmente ayer, aunque ya el viernes hubo propuestas de ocio.



Un año más y pese al tiempo regular de la jornada de ayer, los aresanos se han vuelto a volcar con esta cita multitudinaria repleta de actividades culturales y de ocio y se han puesto sus mejores galas, recordando con ellas a quienes en su día se vieron obligados a dejar su hogar para construir un futuro mejor en la diáspora.

Un año más la gente no dudó en vestirse para la ocasión |E.Cortizas



El acto inaugural, en el salón de actos de la Alianza Aresana, contó con la presencia del alcalde, Julio Iglesias y el presidente de la Diputación, Valentín González, quien aseveró que “Ares é un dos mellores exemplos desa nova Galicia que se soñaba desde América”. Asimismo, reivindicó “a pegada que deixou a emigración apostando pola educación e a cultura con iniciativas pioneiras como a Alianza Aresana”.

La celebración continúa en la jornada de hoy con rutas a pie y en bus histórico y barco, talleres infantiles, clases de ritmos latinos, actuaciones musicales tradicionales, pasacalles y, ya a las 22.30 horas, el concierto de Sés, en la Praza da Igrexa.

Festival Irmandiño



Camino de sus bodas de oro el Festival Irmandiño volvió a congregar ayer a un numeroso público en la segunda jornada de festejos y el día grande de la celebración, con su tradicional asalto nocturno al castillo, al llegar la madrugada.

En la foto, un momento del multitudinario asalto infantil al castillo ubicado en la parroquia de San Jorge



Pero antes, la música, juegos tradicionales, exposiciones, visitas guiadas al castillo y el asalto a la fortaleza de los más pequeños centraron los actos del día, que estuvo marcado por los cielos cubiertos, lo que no fue impedimento ni para la llegada de visitantes ni la participación en las propuestas de ocio y musicales, propias de la exitosa cita modestina.