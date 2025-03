Nueva oportunidad para declarar Bien de Interés Cultural la chimenea de As Pontes

“Non podemos máis que dar as grazas enormes a tódalas persoas que, dun xeito ou doutro, contribuíron a mudar a situación”. Con estas palabras celebraban desde la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes el anuncio por parte de la Xunta del inicio, por segunda vez, de los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la chimenea de la central pontesa, “tras o alto interese por parte da veciñanza, do Concello e da Deputación”, indica el ejecutivo autonómico.



Se abre así, tal y como recogió el Diario Oficial de Galicia (DOG), un segundo proceso, después de que el primer intento no contase con los informes favorables de al menos dos órganos consultivos, que exige la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, y caducase el 20 de julio de 2024.



Esta incoación del procedimiento supone aplicar, de manera inmediata y provisional, el máximo régimen de protección “como ben representativo do patrimonio industrial de Galicia”.

En este sentido, se propone un área que circunscribe a la chimenea en un contorno de 45 metros del perímetro de su pase. “Esta distancia se estima necesaria para las tareas de conservación y de mantenimiento”, recoge el documento publicado en el DOG.

Expediente

Los técnicos de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude recogen en el expediente aspectos como que la central termoeléctrica de As Pontes fue la principal productora de electricidad no nuclear del Estado durante décadas, dejando una “honda huella en sus formas de vida y en la forma en la que perciben su territorio”.



En cuanto a la chimenea –de hormigón, con 356 metros de altura y 36,40 metros de diámetro exterior en la base–, se indica que “fue en su momento la más alta de Europa y un hito emblemático de la ingeniería industrial estatal e internacional”. El documento señala, asimismo, que en el proyecto de desmantelamiento de los grupos 1, 2, 3 y 4 de la central “no se recoge ninguna medida de conservación por su valor cultural de ninguna de las partes de sus construcciones e instalaciones”.

Jorge Meis

El informe señala, también, que esta edificación “dejó de ser simplemente un elemento industrial para convertirse en un símbolo de la identidad local, al representar una era de crecimiento, desarrollo y transformación, tanto a nivel económico como social”.

Singularidad

Muestra de ello, expone la Xunta, son los 2.206 vecinos y vecinas de la localidad que han manifestado su apoyo a la declaración de BIC, “ante las dudas sobre su posible futuro” y “en apenas cuatro semanas”.

Desde el ejecutivo autonómico aclaran que, pese a que la la normativa gallega en la materia reconoce el valor cultural del patrimonio industrial para los bienes anteriores a 1936, “tamén admite que se lle pode outorgar esta distinción a aqueles construídos con data posterior se así o xustifica o estudo polo miúdo”.



El expediente remarca la “singularidad y monumentalidad” de la chimenea. Así, en una inspección realizada el pasado ejercicio, se constató que la instalación “mantén un bo estado de conservación, polo que se recoñece que podería usarse como parte de calquera outro desenvolvemento industrial”. Además, remarcan los técnicos, “nada impide que se dedique a otros usos relacionados con el ocio o el turismo. Por lo tanto, las posibilidades de utilización de la chimenea son amplias y no tiene que quedar necesariamente como un referente del paisaje carente de cualquier funcionalidad concreta y excluida de cualquier actividad que pueda generar un beneficio o retorno económico”.



En este sentido, se apunta a su “clara potencialidad como herramienta didáctica, de interpretación del contexto histórico de la ‘era del carbón’, así como del impacto social de la actividad industrial en el vecindario de As Pontes de García Rodríguez y en cómo llegó a convertirse la chimenea en parte de su identidad local”.

Alegaciones

Con la publicación el pasado viernes en el DOG se abre ahora un periodo de información pública, por el plazo de un mes –contado a partir de hoy– para examinar el documento y alegar “lo que consideren conveniente”.



A este respecto, Endesa indicó que “está estudiando en profundidad el expediente” para ver cómo afectaría al proyecto de desmantelamiento de la central y, si procede, presentar alegaciones en el periodo previsto en la resolución.