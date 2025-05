Nuestra Señora de Chamorro muestra su nuevo centro de atención temprana en Narón

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol y comarca, Martina Aneiros, visitó el pasado viernes en Narón el nuevo centro de educación especial y atención temprana gestionado por la entidad Nuestra Señora de Chamorro, uno de los proyectos que se ha beneficiado de la última convocatoria de ayudas de la medida Leader. Estuvo acompañada de los concejales José Oreona y Mar Gómez, entre otros ediles y responsables de las instalaciones.



En concreto, la asociación contó para este proyecto con una ayuda de 130.539,25 euros a través de los fondos designados por la Consellería do Medio Rural gestionados por Seitura 22, permitiendo esa inyección la construcción industrializada de un edificio modular de planta baja destinado a una escuela para niños y niñas con discapacidad intelectual y también a un departamento de asesoría para familias.



Estas nuevas instalaciones han permitido que Nuestra Señora de Chamorro amplíe su centro de educación especial, referente en Ferrolterra, y preste asimismo apoyo académico a alumnado entre los 6 y los 16 años. Además, para la franja de edad anterior, desde su nacimiento, se ha creado un nuevo servicio de atención temprana del que carecían hasta la fecha.

Durante su visita, Aneiros reconoció la labor que presta la entidad, felicitando a su equipo por un proyecto que, remarcó, “ademais de mellorar os servizos que se prestan as persoas con discapacidade intelectual, redunda na dinamización do entorno rural, neste caso a parroquia naronesa do Val, mellorando as condicións para manter e crear postos de traballo”.

Doce proyectos



En este sentido, recordó además que la Xunta colabora con la entidad a través de la financiación de 132 plazas en el centro de día y con diferentes ayudas con cargo al 0,7% del IRPF, valorando asimismo el trabajo que se desarrolla desde los grupos de desenvolvemento rural que están adscritos a los municipios de las comarcas, como es el caso de Seitura 22.



Recordó que, a través de este organismo, el gobierno gallego concedió ayudas de la medida Leader a un total de 12 proyectos en las anualidades 2023 y 2024. Se trata, puntualizó, de “iniciativas de desenvolvemento económico e social do territorio que reciben no seu conxunto 892.502,21 euros de financiación”.



El Leader tiene como objetivos la mejora de condiciones para crear y mantener puestos de trabajo en el ámbito rural y asentar población. El grupo Seitura 22 dispone de unos 460.000 euros para esta anualidad y el plazo para presentar las solicitudes acaba el próximo 30 de mayo.