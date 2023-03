Narón se echó a las calles para reivindicar la igualdad a través de la práctica deportiva

El entorno del pabellón polideportivo de A Gándara, en Narón, vivió ayer una jornada festiva en la que 605 personas tomaron parte en la segunda edición de la Carreira e andaina pola igualdade, organizada por el Concello de Narón en el marco de la programación diseñada para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



En el evento participó la alcaldesa, Marián Ferreiro, que participó también junto a otros miembros de la corporación local, como la edil de Igualdade, Mar Gómez, en la “andaina”.



Así pues, alrededor de las diez de la mañana comenzaron a salir los primeros participantes, de las categorías sub 16 y sub 18, que recorrieron un tramo de dos kilómetros. Posteriormente fue el turno para el resto de categorías, partiendo a las 10.05 las sub 14 y sub 12 (para realizar una distancia de 1,5 kilómetros); la sub 10 a las 10.30 horas (500 metros) y la prebenjamín a las 10.45 horas, con 100 metros de recorrido.

Categoría absoluta



Ferreiro fue la encargada de dar el pistoletazo de salida en la carrera absoluta, que se inició a las 11.00 horas con un tramo de cinco kilómetros de distancia. Cinco minutos más tarde, el edil de Deportes, José Oreona, marcaba el inicio de la “andaina”.



A su llegada, los menores recibieron una medalla por su participación por parte de la regidora, mientras que los ediles otorgaron los premios finales a las tres primeras mujeres y hombres que finalizaron el recorrido de las categorías absolutas.



Rebeca Soto (Atletismo Narón), Begoña Pacio (O Roxal Running Team) y Helena Peñas (OPA Ferrol Team Running) fueron las más rápidas junto a Alejandro Rodríguez, Esteban Díaz (ambos del Atletismo Narón) y Antonio Méndez (Dalle Gas Running Team). Por si parte, Silvia Sánchez, nacida en 1960, fue la mujer de mayor edad que finalizó el recorrido.



Ferreiro agradeció la implicación de los vecinos y vecinas en el evento.