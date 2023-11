Narón y la Diputación abordan futuras vías de colaboración

La regidora naronesa, Marián Ferreiro, mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, para analizar las posibles vías de colaboración futura entre ambas administraciones, con el objetivo de materializar proyectos y actuaciones en la localidad. Ferreiro estuvo acompañada en la reunión por los ediles de Obras, Pablo Mauriz, y Turismo, Natalia Hermida. La alcaldesa valoró la receptividad del representante del organismo provincial “á hora de atender as propostas que lle plantexamos e de comprometerse a estudar a súa viabilidade”.



Durante la cita, celebrada en la sede de la Diputación, ambas partes recordaron la reciente colaboración para llevar a cabo las obras de rehabilitación del molino de Xuvia –con una inversión de 1,2 millones de euros, de los que la Unión Europea aportó 500.000 a través de un programa solicitado desde el Ayuntamiento; la Diputación, 400.000 euros; y el Consistorio los 300.000 restantes–. “É unha satisfacción ver como neste caso, o traballo conxunto nos permitiu recuperar unha das xoias do noso patrimonio”, aseveró la responsable municipal.



Ferreiro hizo hincapié, asimismo, en que “queremos que as liñas de traballo dos vindeiros catro anos continúen o mesmo camiño, apostando pola colaboración entre as administracións para cofinanciar proxectos dos que poidan desfrutar as nosas veciñas e veciños e tamén a xente de fóra que se achegue ao noso concello”.



La regidora agradece, además, la “celeridade” de la concesión de la entrevista por parte del organismo provincial para el abordaje de diversos asuntos.

El BNG trata con Cristina García temas de actualidad en la localidad

Por su parte, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón, Olaia Ledo, mantuvo un encuentro con la diputada provincial por la comarca de Ferrol, Cristina García, para analizar los presupuestos del organismo provincial “e tratar temas que atinxen á localidade naronesa”.

Cedida

“Nos últimos anos os investimentos principais de Narón realizáronse a través do POS, área que ostenta o BNG no goberno da Deputación desde hai oito anos. Unha boa relación entre administracións é importante e agradecemos a disposición de Cris para levar ao ente provincial as necesidades da oitava poboación deste país”, remarcó Ledo.