Muy tierno y de calidad excelente: el grelo, de fiesta mayor en As Pontes

En todo un fin de semana de reivindicación del sector primario se ha sumergido la villa de As Pontes, en el corazón de la comarca coruñesa del Eume, con la edición número 44 de la Feira do Grelo, que aúna la promoción del gran producto de la mesa en la zona con el impulso al sector turístico local.



La edil de Cultura, Lorena Tenreiro, apunta a EFE que el evento nació con la "intención clara" de poner en valor "un producto que forma parte de nuestra economía" y que es "fundamental en el sector primario".



Dos días de propuestas gastronómicas que van de la mano desde hace "muchos años con actividades culturales", como el concierto de Uxía Senlle y la portuguesa Celina da Piedade, que cierra el calendario en la tarde dominical.



La concejala no duda al aplaudir las características del grelo de As Pontes, "muy tierno, con mucho sabor, de calidad excelente" y que no es "excesivamente amargo", pero apostilla que lo mejor "es venir y probarlo".



En época de fogones apegados a lo tradicional, el menú de la degustación popular del mediodía parte del cocido clásico: sopa, garbanzos, patatas, chorizo, lacón y tocino, con dos complementos de excepción, tanto queso fresco del Eume como miel de la zona.



La villa también distribuye postres típicos de estas fechas, como los freixós, durante todo el fin de semana, y ofrece ese cocido a un "precio por debajo del mercado" porque "intentamos promocionar el producto; es un precio justo, no se buscan grandes ganancias, sino promocionar" un menú que no deje indiferente, reseña Tenreiro.



Platos que, además, los visitantes se pueden llevar a casa poco después de que el jurado se encargue de premiar las mejores composiciones en el concurso de cestas, sin el que no se "entiende la feria, es el eje".



En él se reconoce "la calidad y el trabajo de los productores locales", ingrediente esencial de una Feira do Grelo que está respaldada por comercio y hosteleros, ya que prácticamente "todos ofrecen grelos" estos días, ya sea en tapa o con el cocido como protagonista principal.



Lorena Tenreiro, en pleno Carnaval, no descuida que estas fechas son también "momento de regreso de mucha gente que no está viviendo en As Pontes" y que, incluso, residen fuera de Galicia por motivos laborales, pero no perdonan el volver a su tierra de origen en días tan señalados.



Ponteses y foráneos se dejan atraer también por exhibiciones de torneado y talla de madera, un mercado de productos artesanales o una exposición de razas ganaderas autóctonas, un ramillete de citas con las que arrancar la despedida al invierno con sabor tradicional.