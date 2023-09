Moeche, San Sadurniño y Narón solicitan a la Xunta una solución urgente al transporte escolar de Bachiller

Los Concellos de Moeche, San Sadurniño y Narón han suscrito en los últimos días una petición conjunta a la Xunta en la que demandan una solución “urxente e definitiva” para el transporte del alumnado de Bachillerato. En concreto, los Consistorios demandan que se amplíe la línea escolar desde Bouzarredonda hasta Igrexafeita –con varias paradas en este recorrido– y que se adapten los horarios de la línea regular que discurre, a primera hora de la mañana, por la carretera de Ortigueira, con el objetivo de “garantir que a rapazada poida chegar a tempo ao instituto”. Asimismo, los ejecutivos locales solicitan una reunión con la Xefatura Territorial de Mobilidade para abordar el traslado de los estudiantes de formaciones postobligatorias en otros centros de enseñanza.



Precisamente, la alcaldesa modestina Beatriz Bascoy trasladó el pasado mes de julio en un encuentro con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, dicha problemática, comprometiéndose ésta a trasladar la cuestión a los departamentos responsables. En dicha reunión los tres ayuntamientos se comprometieron a proponer alternativas para el traslado del alumnado de entre 15 y 18 años, que aseguraban “sofren un grave agravio comparativo con respecto á cativería das contornas urbanas”.



El pasado curso, tras la presión de las Anpas y de los Concellos, se logró que los estudiantes pudiesen compartir autobús con los jóvenes que cursan la ESO. Una medida provisional que exige, no obstante, desplazamientos de hasta 13 kilómetros por parte de las familias para llegar a la parada de Bouzarredonda. “Para poder cursar Bacharelato en Neda ou un ciclo formativo en Ferrol ou Narón, as familias deben reducir o seu horario laboral, ou pagar un taxi diario de ida e volta, co custe que iso supón. Dase unha situación de agravio comparativo coa rapazada de ESO e co alumnado que vive nas vilas ou en zonas rurais próximas, onde teñen transporte gratuíto e con suficientes frecuencias”, explicaba Bascoy en julio.



Así las cosas y a la espera de una “solución definitiva”, los tres Consistorios proponen la ampliación del transporte de la ESO que cubra todo el trayecto de la antigua carretera de As Pontes, comenzando en la Pena da Meda (Igrexafeita) y continuando por outeiro, A Torre, Caiño Grande, Vilarxá (Naraío), O Chao y Pico. “Neste último lugar o bus baixaría ao fondo de Naraío para recoller as mozas e mozos nas paradas escolares do Piñeiro, a Longra, a Ferraría e o Eirixado e, de novo, subiría á estrada AC-125 (na Fontela) para continuar pola Coveluda, a actual parada de Vista Alegre e proseguir camiño despois, coma sempre, cara a Neda”, explican.



Por otra parte, para el alumnado de Moeche, San Sadurniño y Doso, la propuesta se centra en el adelanto del horario de línea regular (a primera hora de la mañana) que transita por la carretera de Ortigueira.