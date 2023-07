Moeche demanda soluciones en el transporte para alumnado de estudios posobligatorios

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvieron en los últimos días un encuentro –en el que también participó la concejala modestina Cristina García– para abordar diversas cuestiones que afectan al municipio.

“Mostrouse receptiva ás demandas que lle comentamos e comprometeuse a trasladarllas aos departamentos correspondentes da Xunta de Galicia. Algunhas delas son peticións históricas que xa solicitamos anteriormente e que aínda están pendentes de solucionar, mentres que outras son máis recentes e precisan unha solución urxente, como é o caso do transporte da rapazada que estuda bacharelatos, ciclos formativos e estudos universitarios”, declaró Bascoy tras la reunión. En este sentido, la regidora hizo hincapié en la falta de combinaciones adecuadas para el transporte del alumnado de estudios posobligatorios.



“Para poder cursar bacharelato en Neda ou un ciclo formativo en Ferrol ou Narón, as familias deben reducir o seu horario laboral, ou pagar un taxi diario de ida e volta, co custe que iso supón. Dase unha situación de agravio comparativo coa rapazada de ESO e co alumnado que vive nas vilas ou en zonas rurais próximas, onde teñen transporte gratuíto e con suficientes frecuencias”, remarcó la alcaldesa.



En el encuentro también abordaron las obras no ejecutadas todavía y que necesita el CEIP San Ramón. “Levamos agardando dende 2015 a que se tape un burato existente na cimentación polo que entra a auga nos días de choiva”, lamentó.

Patrimonio

En otro orden de cosas, se puso sobre la mesa la urgencia de acometer una limpieza de los lodos acumulados en el Río Grande de Xubia a su paso por el área recreativa de Soutogrande.



Asimismo, García demandó a Aneiros más facilidades por parte de Patrimonio para mejorar la Casa Niño y la Casa do Maior; apoyo autonómico para acometer mejoras de conservación en el Castillo y una solución a los problemas de seguridad vial en la incorporación a la AC-862 desde los locales sociales y deportivos de Abade.