Malestar en Cabanas por la reunión a dos bandas entre Gobierno y Pontedeume

El Concello de Cabanas mostró en la mañana de este jueves su malestar por la reunión mantenida ayer miércoles entre el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para abordar los trabajos de mejora del puente de piedra que une ambos municipios, que comenzarán en menos de un mes.

Reunión mantenida en la jornada de ayer miércoles I Cedida

"Me parece lamentable por parte de la Delegación del Gobierno que en una reunión para hablar de las obras del puente de piedra se invite al Concello de Pontedeume y no al de Cabanas, teniendo en cuenta que dicho puente conecta exclusivamente ambos Concellos, que ambos nos vemos afectados por las obras, y que además gran parte del acopio de materiales, herramientas y logística se hace desde nuestro municipio", aseguraba el regidor cabanense, Fernando Couce. "He procedido a trasladarle este mensaje a la Delegación del Gobierno y pedirles que dejen a un lado los colores políticos, cuenten con el Concello de Cabanas para colaborar en todo lo posible; y respeten al Concello de Cabanas, manteniéndolo informado en las mismas condiciones", añadía.

Ante tal situación, Bernardo Fernández contactó con Couce para trasladarle que el encuentro se había producido a petición del propio Consistorio eumés y no del Gobierno estatal. "Me ha transmitido que en la misma se emplazó a tener una con los dos concellos para ultimar detalles, una vez se ultime el plan temporal de las obras de la Delegación del Gobierno. Por mi parte le agradezco el gesto, que permite este esclarecimiento para avanzar y colaborar juntos para la consecución de nuestros objetivos de manera coordinada y conjunta", aseguró entonces el alcalde de Cabanas.