Información de los polígonos de Narón, a golpe de clic

El Xeoportal del que dispone el Concello de Narón cuenta cada día con más funciones que ofrecen mayor servicio a la ciudadanía. Tal y como avanzó la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro, el gobierno local ha puesto en marcha un nuevo visor: infoPoligonos. “Trátase dunha iniciativa moi específica que parte dunha aplicación web que permite a busca de empresas, naves, parcelas e servizos que se prestan nos tres polígonos industrais da cidade, o da Gándara, o das Lagoas e o do Río do Pozo”, explicó.



Así, existe la posibilidad de incorporar un nuevo filtro para localizar solares o edificaciones a la venta o en régimen de alquiler, una opción pensada fundamentalmente para aquellas empresas o negocios interesados en instalarse en alguna de las tres áreas naronesas.

En el visor se especifican, además, las firmas que actualmente tienen actividad en los polígonos y se ofrece información sobre los diferentes servicios que se pueden encontrar, tales como hostelería, formación, estaciones de servicio o alojamientos, entre otros.

Concello

Desde el Concello explican que se puede navegar libremente por el mapa o utilizar los marcadores de ubicación predeterminados que se encuentran en la barra lateral. Las búsquedas se pueden realizar también en base a diferentes parámetros: referencia catastral, número de parcela, nombre de la empresa o negocio, etc.



“Trátase dun documento vivo que experimentará cambios ao longo do tempo e que iremos actualizando dende o Concello, polo que calquera posible indicación que se queira facer ao respecto deses cambios ou dalgunha posible variación sobre os datos recollidos no visor, agradecemos que se trasladen a través do correo electrónico á dirección: f.castro@naron.gal”, añadió la edila, mostrando su confianza en que la herramienta “sexa de grande utilidade”.



Ameneiro aprovechó la presentación de este visor para agradecer “o importante traballo realizado polo persoal municipal” para hacer realidad este nuevo servicio.