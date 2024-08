Fiestas para todos los públicos y gustos en la jornada dominical en diferentes puntos de la comarca

Una vez superado el ecuador del mes de agosto, el calendario festivo sigue en lo más alto y el fin de semana ha dejado propuestas muy variopintas.



En Fene ayer apuraban las horas del Perla Mural Fest, con los dos murales del certamen a punto de culminarse y más música y mercado hippie. Como se sabrá, la tercera invitada de este año, Leticia Mandragora, todavía no ha hecho acto de presencia debido a problemas de salud y agenda, aunque no se descarta que acometa su obra en los próximos días. Por su parte, el mítico Hugo Lomas “Sfhir” sigue perfilando su nuevo boceto tras dejar el pabellón muy alto el año pasado, habiendo catapultado su “violochelista” de A Fraga al olimpo de los grafiteros tras ser declarado el mejor del mundo por un portal internacional especializado. Como no podía ser menos, su obra, ubicada tras la iglesia de Fene, despierta máxima expectación entre el vecindario. También Cristóbal Persona acometía los últimos trazos de su mural, en la Avenida Porta do Sol, cerca de la gasolinera de Fene.



Sin salir del municipio fenés, la Cofradía de Barallobre seguía ayer con la celebración de su centenario, y de la Festa do Marisco, con numerosas propuestas musicales además de la degustación gastronómica bajo carpa a base de empanada de pulpo, veira, paella, navajas, carneiros y almejas. Los más pequeños disfrutaron también de las actividades pensadas para ellos, gratuitas, como la fiesta de la espuma o los hinchables.



La actividad festiva dominical también se trasladó ayer a Limodre, en el mismo municipio, donde se volvió a disfrutar con la XXVIII Festa da Orella. La Asociación de Vecinos de Limodre se encargó de cocinar este año 300 raciones de oreja, 250 de tripas y 350 bocadillos de liscos. No faltaron los habituales cantos de taberna a cargo del grupo Son dCantos. Narón Tedaga se encargó de ofrecer una exhibición de baile a los presentes. La agrupación Los Zares puso el broche final a la fiesta.



En Ares ayer llegó a su fin su cita con el pasado indiano, con el concierto de SÉS como broche de oro de otra edición, que pese a tiempo revuelto, contó con gran participación. Una de las anécdotas de esta celebración la protagonizaron un grupo de campistas del Raso que acudieron al Ares Indiano, no como el emigrante que regresa tras haber hecho fortuna, sino como el lugareño que tenía que partir hacia la diáspora para labrarse un futuro. El grupo representó al “Barco de Pepe”, el velero de Pepe Freire, de Redes, que se dedicaba al transporte de gente de Galicia y Asturias hacia América antes de que llegara el barco de vapor.



Otra exitosa celebración que ayer llegó a su fin fue el Festival Irmandiño,que este año cumplió su 45 edición con el mismo poder de convocatoria de siempre.

Jazz de Ría hoy

Cedeira hoy, 19.00 y 21.30 horas



Tras su paso ayer por la Rivera de San Nicolás, en Neda, con la actuación de Antía Muiño, el Jazz de Ría prosigue hoy con su programa, ya en la villa de Cedeira. Así, el Parque dos Patos acogerá el concierto de Le Barluthier, a las 19.00 horas, mientras que el Parque de San Isidro de la localidad será el escenario de la segunda propuesta del día, Cuarteto Federal, que subirá a las tablas a las 21.30 horas.

Valdoviño mañana, 19.00 y 21.00

El certamen culmina mañana en Valdoviño, con la celebración de la ruta Balcóns ao Atlántico, con Lois Rivera y Antón Cortizas. A las 21.00 en la playa de O Baleo, cerrará los conciertos Leticia Rey.