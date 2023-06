Fene estrena su primer parque de calistenia, ubicado en la parroquia de Barallobre

Los vecinos y vecinas de Barallobre pueden disfrutar ya del primer parque de calistenia del municipio, ubicado en las pistas de atletismo de O Pazo.

Los principales objetivos que busca la Concejalía de Deportes con dicha actuación son “incentivar a realización de actividade física pola totalidade da poboación das diferentes parroquias”, así como “poñer a disposición da veciñanza un novo espazo no que practicar este método de adestramento físico no que se traballa co peso do corpo, e que cada día gaña máis adeptos”, afirman desde el ejecutivo local.

El regidor fenés, Juventino Trigo, se desplazó en las últimas jornadas junto a responsables municipales hasta la zona, próxima al IES de Fene. Este fue uno de los motivos que llevó al Consistorio a elegir dicha ubicación, “como complemento ás instalacións existentes e para favorecer que o alumnado teña unha zona de esparcemento onde poder realizar actividade física ao aire libre nos seus tempos de lecer”.

El parque contará con un panel informativo en el que se indicarán los ejercicios a realizar en cada una de sus zonas –cuenta con dos–, lo que facilita su uso por personas que no lo hayan probado antes.