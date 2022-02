Fene aprueba la modificación de las plusvalías rebajando los coeficientes de cálculo

El Concello de Fene aprobó en su último pleno la adaptación de la ordenanza del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTU), conocido como plusvalía, a la normativa que regula este gravamen después de que el Tribunal Constitucional tumbase en octubre el sistema para calcular la base imponible del tributo introduciendo como principal novedad que no haya que pagar ese impuesto en el caso de que el inmueble no incrementase su valor.



Además de rehacer el texto, el gobierno también aprovechó para actualizar su redacción y rebajar los coeficientes que se aplican. “Coeficientes máis baixos poden significar menos ingresos para o Concello, pero tamén menor carga impositiva para a veciñanza que deba facer efectiva a plusvalía”, apunta Polo,que recalcó que la nueva ordenanza también introduce una bonificación del 90% do IIVTU en el caso de herencias que se destinen a vivienda habitual, “pensando en contribuír á fixación de poboación e a apoiar á xente moza”, explicó el concejal de Facenda, Manuel Polo.



La norma salió adelante con los votos del BNG y PSOE –salvo el de un concejal socialista que se abstuvo– y los votos contrarios del PP que solicitó que se excluyera de dicha ordenanza la transmisión de bienes por herencia o donaciones en vida a los herederos directos.



Los populares lamentaron que el gobierno “suba los impuestos a los vecinos de Fene sin tener sensibilidad alguna, teniendo en cuenta la terrible escalada de precios e impuestos”.