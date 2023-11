El equipo directivo del Eladia Mariño denuncia la “situación precaria” que padece el centro

El equipo directivo del CEIP Eladia Mariño de Cabanas denuncia la "situación precaria" que padece en la actualidad el centro y anuncia que llevará a cabo "todas as medidas de presión" que estén en sus manos para que el alumnado tenga "unha educación de calidade", alertando de que dicha calidad "vai en picado".



Así las cosas, ponen de relevo el incumplimiento de la normativa en cuanto al cuadro de personal. "O alumnado de Infantil perdeu unha hora semanal de Psicomotricidade, porque non temos horario suficiente para que os tres grupos conten con esa sesión. Apenas conta con clases de apoio e perdeu un obradoiro semanal dun proxecto iniciado en cursos anteriores", indican en un escrito remitido a la Inspección Educativa, al jefe territorial de A Coruña, a los sindicatos de Educación y a los medios de comunicación.

En el texto enumeran la serie de deficiencias relacionadas con la falta de profesorado, que afecta también a los estudiantes de Educación Primaria, que no disponen de horas necesarias de Docencia Compartida "para poder atender ás necesidades e dar resposta a todas as dificultades, que son moitas e moi variadas", remarcan.

Apuntan, asimismo, a que el especialista de Educación Física cumple un horario ilegal, cubriendo las horas de Secretaría de una de las maestras de Eduación Infantil.

"O profesorado está afogado en burocracia, xa que cada ano contamos con menos mestres e máis proxectos, coordinacións, formacións...", sostienen, añadiendo que las bajas médicas o permisos inferiores a los 15 días no se están cubriendo por parte de la Administración. "Isto provoca que teñamos semanas enteiras onde o alumnado non conta co cumprimento do seu horario", resaltan.

El equipo directivo asegura que desde Inspección se les responde que "non poden facer nada" y que la solución radica en "xuntar aulas e deixar de atender ao alumnado con necesidades".

Por todo ello, solicitan urgentemente la incorporación de un profesional especialista en Educación Infantil (plaza que no se cubre desde la jubilación de una docente el pasado curso) y poder contar con el catálogo de profesores "que nos corresponde".

ANPA "O Castiñeiro"

Por su parte, desde la Anpa "O Castiñeiro" censuran la falta de respuesta de la Consellería de Educación a la Valedora do Pobo, después de las quejas trasladadas por la falta de profesorado en el centro.

"Ante a falta de resposta, incumplindo xa a lei, a Valedora do Pobo requírelle á Consellería un informe no que explique por que o noso centro segue, a 24 de novembro, cunha profesora menos do que lle corresponde", declara una de sus portavoces, Nuria Fernández.