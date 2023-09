El ANPA del Eladia Mariño de Cabanas recoge 400 apoyos por la supresión profesorado

Días convulsos, como cada inicio de curso escolar, en algunos centros de la comarca. Al trajín de tener todo a punto para el comienzo de las clases se suma, en el caso del CEIP Eladia Mariño de Cabanas, el mazazo de la supresión de una plaza de profesorado de Educación Infantil.



El ANPA del centro ha logrado recaudar 400 firmas y una de sus portavoces, Nuria Fernández, sostiene que la Consellería de Educación no tiene intención de cubir la plaza de una de las docentes que presentó su prejubilación en julio, por lo que demandan que se cubra, al menos de forma provisional, esa vacante para el curso que comienza en los próximos días.



“Como o cole xa estaba pechado e as familias non se podían achegar, fixémolo a través de diferentes establecementos e locais de Cabanas, Fene, Ares e Pontedeume. Pedimos unha pequena interlocución coa Consellería para ver que é o que pasa”, explica.



Las familias hacen hincapié en que, a la hora de suprimir profesorado, no solo se han de tener en cuenta los ratios de alumnado por aula.



“A inspectora de Educación asegurounos que se está a tramitar a nosa disconformidade e que redactará un informe para que a praza se cubra de forma provisional. Mais iso non nos asegura que se inicie o curso con normalidade. Antes de facer algún tipo de recorte en colexios do eido rural deben estudarse as características dos territorios, xa que temos problemas de despoboación”, apunta Fernández.



El próximo lunes, a las 12.00 horas, habrá un pleno extraordinario en el que se abordará esta problemática.