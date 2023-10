El Anpa del Eladia Mariño de Cabanas acude a la Valedora por la supresión de profesorado

El Anpa “O Castiñeiro” del CEIP Eladia Mariño de Cabanas mantendrá un encuentro el próximo día 25 con la Valedora do Pobo para abordar la supresión de una plaza de profesorado de Educación Infantil –que quedó vacante tras la prejubilación de la docente el pasado mes de julio–.



Tal y como dejan contancia en el escrito presentado en los últimos días ante la institución de protección y derechos en la Comunidad, la vacante “non se está a cubrir” por parte de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, “a pesar de que na Orde do 12 de agosto de 2010 se lle asignan ao centro educativo tres unidades en Educación Infantil e catro mestras, e esta situación non se modifica na Orde do 31 de xullo de 2023”.



Desde el Anpa inciden en el hecho de que no existe ningún comunicado ni respuesta oficial por parte de la Xunta con respecto a la falta de personal, pese a que sí se les ha hecho llegar, “de palabra”, que no hay intención de cubrir dicha plaza.



“Dende o centro educativo e por parte da Anpa O Castiñeiro tratamos de contactar en reiteradas ocasións coa xefatura territorial sen obter resposta”, lamentan.



A comienzos del pasado mes de septiembre los representantes de los padres y madres del Eladia Mariño lograron recolectar 400 firmas en apoyo a la cobertura de esta vacante. El tema llegó a abordarse también en una sesión plenaria extraordinaria.