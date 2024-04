La Diputación presenta su estudio de conectividad a internet en la comarca del Eume

La Diputación de A Coruña presentó este miércoles en las instalaciones del Green Coworking de As Pontes el ‘Estudo de conectividade a internet da comarca do Eume’, una actuación que forma parte del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Fragas do Eume y que cuenta con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (fondos Next Generation).



Javier Fernández ha sido el encargado de redactar dicho estudio. Durante el acto expuso los resultados de su análisis sobre la cobertura de comunicaciones móviles en el entorno del Parque Natural. Para ello se evaluaron 380 puntos y los 62 núcleos de población que conforman la comarca.



Así, desde el organismo provincial resaltan que para la mejora de la conectividad se propone la instalación de “solucións tecnolóxicas” junto al río Eume y el monasterio de Caaveiro.



En la presentación de este estudio tomaron parte representantes de los municipios del área involucrados en el desarrollo y ejecución del Plan de Sostenibilidade en Destino ‘Fragas do Eume’, así como el vicepresidente de la Diputación Xosé Regueira.



Este último remarcó que el objetivo de estos planes es “xerar benestar e emprego, especialmente no medio rural, a través dunha posta turística sostible desde o punto de vista económico, social e ambiental”, añadiendo que dichas iniciativas “son sinónimo de competitividade turística e calidade, o que non se entende sen conectividade”, añadió.