La Xunta culmina las obras en la carretera de acceso al monasterio de Caaveiro, en las Fragas do Eume

La Xunta culminará hoy viernes los trabajos para adecuar el estado de la carretera de acceso al monasterio de Caaveiro, en las Fragas do Eume, unas obras altamente demandadas por vecinos y vecinas de los municipios de las comarcas y hasta por el propio pianista James Rhodes, que agilizó con su intermediación el inicio de la actuación.



Así las cosas, tal y como se confirmó a este Diario desde el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, los operarios realizaban en las últimas horas las tareas de limpieza de cunetas y desagües, la retirada de restos en la zona de actuación (ramas de árboles y rocas de grandes dimensiones), así como el arreglo de los baches presentes en el firme.



Desde la Consellería remarcan que el ejecutivo gallego asumió estos trabajos de urgencia “ante as dificultades de determinar quen é o titular da estrada e tras constatar que os contactos mantidos coas administracións implicadas para esclarecer o asunto non permitían avanzar na busca dunha solución rápida ao deterioro, que dificultaba nalgunha zona o tránsito rodado”. Añaden, demás, que se “seguirá traballando para clarexar quen é o titular da estrada, posto que a Xunta foi a única que acreditou (aportando certificación oficial) que esta vía non forma parte da rede de estradas autonómicas”.

Reapertura

Buena conocedora de estas dificultades es Carmen Blanco, la propietara de la Taberna de Caaveiro, que reabre de nuevo este sábado su negocio tras cinco meses cerrado por el mal estado que presentaba el camino. “Llevamos cinco meses jugándonos la vida, literalmente, para ir a trabajar porque la carretera estaba llena de grietas y la ladera a punto de desprenderse en varios tramos. De hecho, en algunos baches cabía mi coche por completo. Era una absoluta barbaridad”.

Taberna de Caaveiro I Cedida





Esta alegría por la reapertura (que se llevará a cabo después del día 31 de marzo) se ve, sin embargo, empañada por la falta del servicio de autobuses y por las malas previsiones meteorológicas para Semana Santa. “No ha dado tiempo a poner autobuses, va a llover y sabemos que va a haber poca gente. Pero simplemente el hecho de saber que se podrá pasar con el coche nos hace felices”.

La Taberna recuperará ahora su horario habitual, abriendo los fines de semana y los festivos de todo el año y, a partir de junio, con periodicidad diaria. Para la reapertura tan esperada de hoy Blanco ha preparado pinchos especiales elaborados para la ocasión y un cóctel, que se podrán degustar a partir de las 13,00 horas. “Toda la gente que viene a comer aquí se tiene que hacer ocho kilómetros de ida y otros ocho de vuelta. Los consideramos auténticos héroes”, bromea. “Me da mucha pena la gente mayor, que nos llama para preguntar cómo llegar, o familias con niños. Es importante decir que existe una ruta alternativa desde la antigua central hidroeléctrica de A Ventureira, que es muy bonita y que tan solo supone una distancia de 3,5 kilómentros”.