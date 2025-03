La Diputación aprueba su plan de mejora y acondicionamiento de viales para 2025

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge en su edición del pasado miércoles el anuncio de aprobación de proyectos del Plan de Acondicionamento e conservación de vías provinciais para el presente ejercicio.



El presupuesto total supera los once millones de euros (11.383.203,33), de los que 2,6 (2.691.416,45) irán a parar a carreteras de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.



Las intervenciones se dividen en diferentes grupos y la inversión se decidirá en función de las necesidades de obras de conservación en los viales de cada una de las zonas. Así las cosas, se reservan las siguientes cuantías: Ortigueira (259.037,66 euros); Cariño (195.487,32); Mañón y As Pontes (189.058,87); Cedeira, Cerdido y Valdoviño (331.122,89); Ferrol y Narón (643.011,13); Moeche, San Sadurniño y As Somozas (193.470,05); Cabanas, Miño, Paderne y Pontedeume (214.111,88); y As Pontes, Irixoa, Monfero y Vilarmaior (337.291,84 euros).



Los mencionados proyectos se someten ahora a un plazo de diez días a efectos de reclamaciones, transcurridos los cuales y sin que estas se hayan producido, se considerarán aprobados.