Cuba achégase un pouco máis á vila de Ares coa visita de Juana Caridad Fernández

Ares recibiu hoxe a visita de Juana Caridad Fernández, presidenta da Agrupación de Sociedades representativa de Municipios e parroquias de Galicia en Cuba, que estivo acompañada, ademais, por Xosé Isidro Cillero Prieto, presidente da Asociación Cultural Amigos da liga Santaballesa.



Este encontro –no que estiveron presentes o alcalde, Julio Iglesias, a concelleira de Cultura, Alma Barrón e a integrante da directiva da Agrupación Instructiva de Caamouco, Cristina Cadena– enmárcase no proxecto “Visitas por Galicia ás antigas sociedades galegas de instrución e recreo”, impulsado pola liga Santaballesa.



O seu obxectivo é establecer contacto cos responsables das sociedades xurdidas na Habana e promover a relación entre as comunidades de ambas beiras do Atlántico, incluíndo o uso de antigas escolas ou outros bens orixinarios de Cuba, intercambio de información, experiencias e perspectivas mutuas.



Durante a xornada os asistentes visitaron as instalaciós da Alianza Aresana, decana das escolas de instrución galegas, co fin de coñecer “un dos edificios de carácter indiano máis representativo do municipio”.



Juana Caridad quixo agradecer durante a súa estancia o recibimento que lle deu a vila aresana. “É un enorme pracer visitar hoxe esta localidade de Ares, lugar co que nos une tanta historia. Galicia e Cuba sempre estarán unidas e Ares moi presente na pegada das sociedades habaneiras”, afirmou.



No acto celebrado onte, o Presidente da Asociación Cultural Amigos da liga Santaballesa aproveitou a ocasión para convidar aos presentes ás XVI Xornadas do Peregrino “Abrindo Camiño”-Camiños de Santiago e Emigración en homenaxe a Andrea López Chao, que se levarán a cabo en Mondoñedo e Santaballa (Vilalba) nos próximos días.